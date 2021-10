Stadtleben: In Speyer hat in den vergangenen Tagen vieles seinen Abschluss gefunden. Für einige Schüler bedeutete das Zeugnisse, für Kita-Kinder ein neues Spielgerät. Profitieren sollen aber auch Kinder, die nicht aus Speyer kommen.

16.000 Euro für Kinder in Afrika gesammelt

Maikammer – Speyer – Bonn – Uganda: Diesen Weg nehmen 16.000 Euro, die jetzt in Speyer übergeben wurden und Kindern in Uganda ein Lachen schenken sollen. Den Verein gleichen Namens haben die Bonnerin Katharina Nambula, ihr ugandischer Ehemann Martin, Bruder Robert Grabs aus Speyer und seine Schwiegermutter Michaela Oswald sowie der gesamte Familien- und Freundeskreis vor sechs Jahren gegründet. „Wir haben die Hochzeit meiner Schwester in Uganda gefeiert und dabei das Waisenhaus ,Sonrise Ministries’ in Jinja am Victoriasee kennengelernt“, berichtet Grabs.

Bei der letzten Dudenhofener Waldweihnacht vor Beginn der Pandemie hatte Jens Hinzen aus Maikammer den Verein kennengelernt. Als sie gehört hätten, wie dringend die afrikanischen Kinder Hilfe brauchen, habe der Spendenzweck ihres nächsten traditionellen Benefizlaufs festgestanden, sagt er. Vom 14. Juni, dem ersten Tag, an dem Sport im Freien wieder erlaubt war, bis zum 20. Juni sind Einwohner aus Maikammer und Kirrweiler aller Generationen für die gute Sache gelaufen, geradelt, geschwommen oder gewalkt.

90 Grundschüler hätten sich beteiligt. „So hoch wie in diesem Jahr war der Erlös noch nie“, betont Hinzen. Das Geld soll laut Grabs für offene Arztrechnungen, Nahrung und Betreuung verwendet werden. Und vielleicht für ein Fahrzeug, das sich die Waisenhaus-Betreiber wünschen. Spendenkonto: KULS e.V., IBAN DE57 3006 0601 0007 0262 0.

Matschküche für Kitakinder eingeweiht

Mit Hilfe eines Crowdfunding-Projekts der Stadtwerke Speyer (SWS) hat die Kindertagesstätte Wola in Speyer eine Matschküche für seine kleinen Naturköche kaufen können. Schon länger habe der Wunsch bestanden, eine Matschküche für die Kinder zu kaufen, berichtet Susanne Querfurth, Schriftführerin des Fördervereins. Eine solche Anschaffung wird normalerweise vom Förderverein finanziert. Im Corona-Jahr habe es aber nur wenige Möglichkeiten gegeben, das Geld dafür einzunehmen.

Da kam die Crowdfunding-Initiative der Stadt wie gerufen. Unter dem Namen „Matschküche für Dreckspatzen“ veröffentlichte Querfurth die Projektinfos auf der Internetseite. Lutz Querfurth, Vorsitzender des Fördervereins, informierte die Eltern per E-Mail über die Möglichkeit, Geld zu spenden.

Innerhalb eines Tages sei das Geld für die Matschküche zusammengekommen, ein kleiner Betrag sogar übrig geblieben, sagt Susanne Querfurth. „Die Küche ist handgefertigt und aus Vollholz“, erklärt Sabrina Wöhlert, die Einrichtungsleiterin der Kita. „Uns ist wichtig, dass das Material nachhaltig ist. Deshalb haben wir mit dem Mehrbetrag auch Emaille-Geschirr gekauft und damit bewusst die Plastikalternativen umgangen.“

Mit der Matschküche können Kinder Verkaufladen spielen, Blättersuppe kochen und Sandkuchen backen. Eingeweiht wurde sie am Freitagabend im kleinen Kreis vom Förderverein, weil die Eltern Corona-bedingt noch nicht das Gelände der Wola betreten dürfen. Vorsitzender Lutz Querfurth ist zufrieden. Er findet das Crowdfunding eine „schöne Initiative der Stadt und eine zukunftsträchtige Form um Projekte in der Stadt zu finanzieren“.

„Vincenz“: Erfolgreich den Abschluss gemacht

Die ersten 30 Auszubildenden der Schulen für Physio- und Ergotherapie haben ihren erfolgreichen Abschluss in der Aula des Speyerer St.-Vincentius-Krankenhauses gefeiert. 2018 hatte die Schule für Physiotherapie geöffnet, 2019 die für Ergotherapie. 41 Leistungsnachweise mussten die Absolventen erbringen und drei Wochen lang Prüfungen durchstehen. Zum Abschluss gab es nun ein Zeugnis und eine Berufsurkunde. Markus Weber, Leiter der Schule für Physiotherapie und Wolfgang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern als Schulträger, beglückwünschten die examinierten Physiotherapeuten. Im Anschluss gab es dann auch gleich eine zweite Examensfeier in der Aula, denn aufgrund der Corona-Bedingungen musste getrennt gefeiert werden.

Schon ein paar Tage früher feiern konnten die 17 Gesundheits- und Krankenpfleger der Pflegeschule des Krankenhaus-Trägers , die fast alle eine Stelle im Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen oder im „Vincenz“ in Speyer angenommen haben. In 2100 Theorie- und 2500 Praxisstunden wurden sie auf ihre Tätigkeit in der Pflege vorbereitet.