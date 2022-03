Der Krieg in der Ukraine beschäftigt viele Speyerer. Sie suchen Wege, damit umzugehen und sich solidarisch zu zeigen. An einer Schule gab es dafür eine besondere Aktion. Aber auch in Speyerer Familien spricht man sich kreativ gegen den Krieg aus.

Schülerinnen und Schüler stehen für Ukraine zusammen

Am Gymnasium am Kaiserdom ist man betroffen vom russischen Angriff auf die Ukraine. Deshalb haben die Schülerinnen und Schüler sich am ersten Schultag nach den Winterferien auf dem Hof versammelt und sich um ein Herz aus Kerzen herum strahlenförmig aufgestellt. Es wurde den Opfern in der Ukraine gedacht. Schulleiter Hartmut Loos erinnerte daran, dass die vergangenen beiden Jahre schon viel Verzicht von allen abverlangt hatten, er dankte den Schülern, dass sie sich damit arrangiert hatten.

Dass in den Ferien, die eigentlich der Erholung dienen sollten, ein Krieg in Europa losgebrochen ist, „konnten wir uns alle nicht vorstellen“, sagte Loos und ergänzte: „Wir müssen der Welt zeigen, dass wir gegen Krieg und mit unseren Gedanken bei allen vom Krieg Betroffenen sind.“ Er erklärte, dass er sehr traurig darüber ist, dass „Putins Angriff“ unser Land dazu zwinge, seine friedliebende Politik in eine der militärischen Stärke ändern zu müssen.

Loos erinnerte die Schüler daran, dass es ihre Generation ist, die eine große Verantwortung für die Zukunft unserer Welt habe. „Viele gute Ansätze eurer Generation geben mir Mut, dass auch in Zukunft ein gutes und friedliches Leben auf der Welt möglich ist“, schloss Loos. Weitere Aktionen an der Schule sind in Planung, um die Ukraine zu unterstützen, berichtet der Schulleiter.

Speyerer schmückt Balkon mit ukrainischer Flagge

Fassungslos betrachtet RHEINPFALZ-Leser Horst Ulrich „die katastrophalen Bilder vom Krieg in der Ukraine“. Der Speyerer begrüßt laut eigener Aussage die vielen Proteste und Kundgebungen in aller Welt und spricht von einer eigenen Trauer und unermesslichen Bestürzung.

Daher hat er sich dazu entschlossen, den Kriegsgegnern eine kleine moralische Unterstützung zukommen zu lassen: Seinen Balkon in einem Mehrfamilienhaus schmückt nun eine Fahne mit den ukrainischen Farben. „Ich hoffe inständig, dass dieser Wahnsinn und das Leid der Bevölkerung bald ein Ende haben und schnellstmöglich Frieden einkehrt“, lässt uns der „traurige und sehr nachdenkliche“ Ulrich wissen. Er ist mit seinem Wunsch in diesen Tagen bestimmt nicht alleine.

Vater und Töchter senden Friedensbilder an Putin

Auch Kinder werden mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert. Dort sterben viele Menschen im Bombenhagel, hier in Deutschland bekommen sie die Sorge ihrer Eltern oder Geschwister mit. Das stellt auch Eltern vor die Frage, wie man den Kleinen erzählt, was Krieg ist, warum er geführt wird, warum sich Menschen gegenseitig so etwas antun. „Vorenthalten kann man es ihnen aber nicht, schon gar nicht, wenn sie die RHEINPFALZ lesen können“, sagt Timo Heimann.

Der Speyerer ist Vater zweier Kinder im Alter von acht und sechs Jahren. Und er ist stolz, dass seine Kinder sich schon in diesem Alter für den Frieden einsetzen, schreibt er. Er hat der RHEINPFALZ geschrieben, dass seine Töchter Mathilda und Antonia Friedensbilder gemalt haben. Diese senden die beiden direkt an Russlands Machthaber Wladimir Putin. „Ob die Post ankommt, mag fraglich sein, aber meine Kinder haben etwas getan“, unterstreicht Vater Heimann seinen Stolz.

Er hofft, dass sich dieser Aktion, die im Internet unter dem Hashtag #FriedensbilderfürPutin zu finden ist, noch mehr Kinder und auch Erwachsene anschließen: „Wir können hier in Deutschland nur unsere Solidarität und unsere Unterstützung für das ukrainische Volk zeigen. Das sind wichtige Werte, die ich meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte.