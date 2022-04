Zigarettenstummel gehören zum Stadtbild jeder größeren deutschen Stadt wie Tauben auf dem Marktplatz oder alte Kaugummis auf dem Asphalt. Damit wenigstens die Stummel weniger werden, ist Speyer jetzt kreativ geworden. Kreativ sind auch die Osterfeiern in der russischen Partnerstadt Kursk trotz Krieges sowie die Ernährung junger Katholiken.

Saubere Stadt: Abstimmen mit dem Stummel

Strandurlaub oder Wandern in den Bergen? 1. FC Kaiserslautern oder FC Bayern München? Die Speyerer Bürgerinnen und Bürger können nun öffentlich über die wirklich wichtigen Fragen des Lebens abstimmen. Zumindest alle Speyerer, die auch Raucher sind. In Zusammenarbeit mit der Stadt hat die Initiative Junge Menschen im Aufwind (Juma) vor Kurzem vier weitere Sammelbehälter für Zigarettenstummel aufgestellt, die gleichzeitig als Wahlurne dienen. Die sogenannten Ballot Bins (deutsch: Abstimmungsmülleimer) stehen in der Mathäus-Hotz-Straße zwischen den beiden Sitzbänken, am Parkplatz Löffelgasse sowie direkt an der Berufsschule und gegenüber der Schule neben der Sitzbank. Juma und die Stadt Speyer haben diese Standorte nach einer Reihe von Vorschlägen ausgewählt. In einer Umfrage auf der Facebook-Seite der Stadt war zuvor nach bekannten Hot-Spots für Zigarettenstummel gefragt worden.

„Wir hoffen, dass die pfiffige Idee rund um die Ballot Bins Raucherinnen und Raucher dazu animiert, ihre Zigarettenstummel künftig in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen und nicht mehr auf dem Boden“, kommentiert Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) die Aktion. Bereits im März ist ein erster Ballot Bin in Speyer-West aufgestellt worden.

Ostern in der russischen Partnerstadt

Keine schwere Entscheidung war es für die Christen in Speyers russischer Partnerstadt Kursk: Natürlich wurde am Sonntag das orthodoxe Osterfest als höchste kirchliche Feier des Jahres begangen. Daran konnten der Krieg in der nahen Ukraine – oder die „militärische Spezialoperation“, wie es laut Partnerschaftspionier Paul Neumann auch in Kursk heißt – nichts ändern. Neumann hat schon Bilder davon in die Pfalz geschickt bekommen und kann den Aufwand, mit dem die Auferstehung in Russland und in früheren Jahren auch in der Ukraine begangen wird, gut nachzeichnen.

Allein die Messe in der Kathedrale dauere vier Stunden – von 23 bis 3 Uhr. Davor gibt es Prozessionen und die Segnung unter anderem selbst gebackener Kuchen, danach ausgiebige Familientreffen unter anderem mit Verzehr des Backwerks. „Ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema in Kursk beim Osterfest eine Rolle gespielt hat“, sagt Neumann mit Bezug auf den Krieg.

Er bedauert es sehr, dass die Entwicklung in Osteuropa die gute Partnerschaft beeinträchtigt. Er wisse nicht, wann wieder eine Begegnung möglich sei, sagt er betrübt. Und: Es gebe zwar begeisterte Berichte über das Osterfest in Kursk, „aber wir reden nicht über Politik.“

Kolpingjugend verzichtet auf Fleisch

„Kolpingjugend hat Zukunft“ – so lautet das Motto eines der vielen katholischen Verbände, die das Bistum Speyer bereichern. Jetzt haben sie sich zur Diözesankonferenz getroffen, die jungen Leute, und ihrer Mitteilung zufolge bewiesen, wie das funktioniert mit der Zukunftsfähigkeit. Mit einem Antrag hat sie sich dazu verpflichtet, nur noch vegetarisches und veganes Essen bei ihren Veranstaltungen anzubieten. Schweineschnitzel gibt’s also ein andermal, und überhaupt passe dieser Schritt schon zum Jahresmotto von 2018: „Kolpingjugend goes Nachhaltigkeit“.