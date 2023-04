Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es tut sich was bei der Bernhardskirche und im angrenzenden Adenauerpark. Beide Initiativen sind gekommen, um zu bleiben und Missständen abzuhelfen – die von katholischen Gläubigen innerhalb der Reformbewegung Maria 2.0 und die der Stadt für die Sauberkeit des Parks.

Kirche St. Bernhard: Neuer Thesenanschlag

500 Jahre nach Martin Luther hängt die Reformbewegung Maria 2.0 ihre Forderungen an Kirchentüren in ganz Deutschland. Sie will auf Missstände