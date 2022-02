Stadtleben: Auch im Februar ist was los in Speyer. Das Tierheim hat Besuch von Schifferstadter Kita-Kindern bekommen, die DLRG übt auch im Winter, um in Not geratene Menschen zu retten, und zwei Clownfische machen es sich in ihrer Koralle gemütlich und werden bald Eltern.

Kita-Kinder sammeln Spenden fürs Tierheim

Wandelnde Blätter und Stabschrecken sind nun wirklich keine alltäglichen Haustiere. Doch sie sind sehr spannend zu beobachten. Im Terrarium der Kita Haus des Kindes in Schifferstadt sind die ungewöhnlichen Insekten sehr zur Freude der Kinder schon vor einer Weile eingezogen, denn die Kita möchte gerne „Tiergestützte Pädagogik“ als einen Schwerpunkt anbieten. Wie so vieles in dieser Zeit, ist auch das durch die Corona-Pandemie erst einmal ausgebremst worden. Trotzdem beschäftigen sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern immer wieder mit dem Thema. Sie waren schon mit einem Hund spazieren und haben eine Reitlehrerin besucht. Die Kleinen haben erfahren, dass es auch Tiere gibt, die Hilfe brauchen.

Um ihnen etwas Gutes zu tun, wurde in der Adventszeit sowie während der ersten beiden Januarwochen in der Kita zu Spenden für das Tierheim in Speyer aufgerufen. „Wir haben dort gefragt, was gerade gebraucht wird und um Sachspenden gebeten. Außerdem haben wir vor jeder Gruppe eine Spendenkasse aufgestellt“, erzählt Markus Löchner, der stellvertretende Leiter der Kita. Ende Januar ist er zusammen mit Esther Knoche, der Leiterin der Kita, ins Tierheim gefahren. Im Gepäck hatten sie drei Umzugskartons voll mit Hunde- und Katzenfutter, Kleintierstreu, Tierdecken, Desinfektions- und Reinigungsmitteln und 150 Euro. Mit dabei war auch Löchners Tochter Lotta. Gerne hätten sie auch noch Kinder aus der Kita mitgenommen, doch das ging aufgrund der Pandemie nicht.

Uwe Grimm, der stellvertretende Leiter des Tierheims, freut sich über die Spenden. „Das Thema Tierschutz über Aktionen in Schulen oder Kitas jungen Menschen näher zu bringen ist eines unserer erklärten Ziele“, sagt er. Die Jugend für den Tierschutz zu begeistern sei sehr wichtig. Das Tierheim sei, trotz der im Landesvergleich sehr guten Unterstützung der Stadt Speyer auf Geld- und Sachspenden angewiesen. „Was am dringendsten benötigt wird, ist immer der aktuellen Situation im Tierheim geschuldet“, sagt Grimm. Am besten fragt man einfach nach, was gerade gebraucht wird.

DLRG taucht bei drei Grad Wassertemperatur

Wichtige Erfahrung gesammelt haben sechs Mitglieder der Wasserrettungsgruppe des DLRG Speyer im Binsfeld. Dort war die Gruppe mit Michael Tiesler, um Einsatzszenarien durchzuspielen, die im Alltag immer wieder ganz plötzlich eintreten können. „Es kann die Suche nach einem eingebrochenen Schlittschuhläufer sein, aber auch darum gehen, bei einem in ein Gewässer gerolltes Auto, wie gerade am Neckar geschehen, ein Seil zu befestigen, damit es geborgen werden kann“, erzählt Tiesler.

Das alles ist bei winterlichen Temperaturen eine Herausforderung, nicht nur weil entweichende Druckluft aus den Atemluftflaschen dafür sorgen kann, dass bei Wassertemperaturen von rund drei Grad – wie am vergangenen Wochenende – auch die Atemgeräte einfrieren können. Außerdem sind Sicht und damit Orientierung unter Wasser quasi nicht vorhanden.

Deshalb tragen die Einsatztaucher Vollgesichtsmasken mit einer Sprechverbindung, die den Taucher über eine 50 Meter lange Leine mit seinem Signalmann am Ufer verbindet. Der lotst den Taucher dann auch über die aufsteigenden Luftblasen zum Ziel. „Das Zusammenspiel der beiden muss passen, denn die Kommunikation ist über die Leine schwierig, weil sie immer nur in eine Richtung funktioniert und zudem noch durch Wassergeräusche gestört wird“, betont Tiesler, der aus Erfahrung spricht.

„Trotz Neopren- und Trockentauchanzügen wird es empfindlich kalt unter der Wasseroberfläche. Länger als 15 beziehungsweise 45 Minuten kann man bei diesen Temperaturen nicht tauchen“, sagt Tiesler, macht aber auch klar, wie wichtig die Vorbereitung auf solche Bedingungen ist: „Wir sind ja keine Schönwettertaucher, sind bei jeder Witterung im Einsatz und haben im Schnitt doch jedes Jahr mindestens einen Toten zu bergen. Leider. Wir sind über jeden Einsatz froh, bei dem es anders ist.“ Nachdem am Sonntag alle sechs DLRG-Mitglieder nacheinander im Wasser waren, zog Tiesler ein zufriedenes Fazit: „Unsere Taucher sind im Ernstfall in der Lage, die gestellten Aufgaben zu lösen.“

Ein Clownfisch-Pärchen bekommt Nachwuchs

Da haben sich zwei im Sea Life gesucht und gefunden. Die Rede ist von einem Clownfisch-Pärchen, das seit rund fünf Jahren gemeinsam durch dick und dünn geht - und wohl bald wieder Nachwuchs bekommt. Die beiden kamen mit einem Schwung anderer Clownfische 2016 in das Speyerer Korallenbecken. Und es dauerte nicht lange, bis sie sich vom Rest der Gruppe absonderten und ihr eigenes „Häuschen“ in der Korallenwelt bezogen.

Das ist irgendwie gewöhnlich und doch wieder ungewöhnlich. Denn Clownfische leben meist in Harems zusammen. Der größte Clownfisch ist dabei immer das Weibchen, das die anderen unter Stress setzt. Das ist deshalb notwendig, damit die Männchen nicht das Geschlecht wechseln, sagen Experten. Stirbt das Weibchen, wechselt das größte Männchen sein Geschlecht und tritt die Nachfolge an. „Aber es kommt schon öfter mal vor, dass sich zwei als Paar finden und zusammenleben“, sagt Camilla Hartmann vom Sea Life. Der Alltag ist klar geregelt: Sie bewacht das Haus, in dem sie die Eier abgelegt hat, und vertreibt andere Fische, die sich diesem annähern. Er kümmert sich um die Aufzucht des Nachwuchses und fächelt den reifenden Eiern Wasser zu. Unbefruchtete Eier sortiert er aus und frisst diese, damit sie nicht zu faulen beginnen.

„Ausgang“ im Becken gibt es während der Aufzucht der Jungen nicht. Nur wenn keine Eier im Haus liegen, komme es auch mal vor, dass die beiden eine kleine Runde drehen. Ansonsten kuscheln sie lieber den ganzen Tag in „ihrer“ Koralle und suchen auch nicht den Kontakt zum Rest der etwa zehn Clownfische im Becken. Der Nachwuchs schwimmt derweil in einem anderen Becken. Vier sind es zurzeit, mit zwei weiteren wird schon bald gerechnet.