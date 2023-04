Ring frei zur dritten Runde: Philipp Garthe, Inhaber des Restaurants Avantgarthe im Wittelsbacherhof in der Ludwigstraße, steigt wieder in den Ring. Zum dritten Mal startet der mit einer hochgradigen Expertise für Wein ausgestattete Speyerer Gastronom seine „Wine-Battles“. Das Konzept ist so einfach wie spannend und wohlschmeckend. Zu den erlesenen Gerichten im Vier-Gänge-Menü aus der Fine-Dining-Küche von Garthes Küchenchef Michael Gallus kredenzen der Hausherr und sein Kombattant ihre bevorzugten Gewächse. Zum Auftakt am Donnerstag, 20. April, tritt der Radiomoderator, Entertainer und Genießer Andreas Kunze gegen Garthe an. Beide buhlen mit ihrer individuellen Wein-Auswahl – jeweils zwei Weine zu einem Gang – um die Gunst der Gäste.

Philipp Garthe bietet Tropfen der Pfälzer Weingüter Klundt (Mörzheim), Hartmann (Kirrweiler) und Schroth (Asselheim) sowie Ludes aus Thörnich an der Mosel auf. Kunzes Team beschicken die Weingüter Wind (Arzheim/Pfalz), Gutzler (Gundheim/Rheinhesen), Franzen (Bremm/Mosel) sowie ein Chardonnay von Thomas Anders (Koblenz). Ja, ganz richtig gelesen: Die frühere „bessere Hälfte“ von Modern-Talking-Macher Dieter Bohlen macht jetzt auch in Wein. „Und wirklich keinen schlechten“, sagt Kenner Garthe. Er sei froh und stolz, dank entsprechender guter Kontakte diesen Weltstar für einen Abend in Speyer gewonnen zu haben, freut er sich. Anders präsentiert in der Domstadt seinen Wein. Entstanden ist er im VDP-Weingut St. Antony in Nierstein. Dirk Würtz, geschäftsführender Gesellschafter des Weinguts, und der Fan frischer Weißweine, Anders, haben sich 2020 in der Corona-Zeit zusammengefunden.

Wer sich jetzt (erst) entscheidet, das Duell miterleben zu wollen, kommt jedoch zu spät. Der Abend ist ausgebucht. Aber erstens werden Avantgarthe-Gäste „Anders“ Tropfen künftig auf der Weinkarte des Hauses finden. Und zweitens folgen diesem Battle weitere: Im Juni – auch wieder mit einem Promi. Später wartet unter anderem ein Champagner-Abend. „Spontane Events sind bei uns ebenfalls nie ausgeschlossen“, macht Garthe schon neugierig.

