Da dürfte es wohl selbst das Martinshorn schwer haben, wenn unter der Motorhaube des zugehörigen Einsatzfahrzeugs 340 PS lauern. Die katapultieren das Vehikel in etwas mehr als sechs Sekunden aus dem Stand auf eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer, auf 160 in knapp über 14 Sekunden. Gemeint sind nicht die Autos der Polizei in Dubai, die in Lamborghinis durch die Wüstenstadt jagen, sondern die neuen Kommandowägen der Feuerwehr Speyer.

Auf Facebook heißt es, dass man von den alten Dacia Duster auf Porsche Cayenne umsteigen wolle. Zu diesem Zweck hospitiere seit Anfang März ein Mitarbeiter der Werksfeuerwehr von Porsche in der Domstadt, um Stellproben der hiesigen Einsatzkräfte zu begleiten. So soll gewährleistet werden, dass die hohen Anforderungen an die Einsatzfahrzeuge der VW-Tochter eingehalten werden. Dazu gibt es ein Bild von einem der Sport-SUV in den weiß-roten Feuerwehr-Farben mit Blaulicht auf dem Dach und dem Schriftzug „Werkfeuerwehr“ an der Seite.

Beim zweiten Hinschauen und beim Blick auf das Datum wird dann aber klar, dass die Feuerwehr wohl eher nicht allzubald in den Porsche-Geländewagen durch die Speyerer Straßen hetzen wird. April, April. Auch einige Kommentatoren unter dem Beitrag haben den Scherz durchschaut.