Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der dunklen Jahreszeit legt sich bei nicht wenigen ein bleierner Schleier aufs Gemüt. Umso mehr greift die Winter-Depression im Corona-Shutdown um sich. Da sind Lichtblicke, zumal farbenfrohe, jeder Art willkommen: ob als „Gute-Laune-Heft“ von Schülerinnen, als „Minuten-Fasnacht“ in der Kita oder als Naturschauspiel am Deich.

Schüler helfen: Für Senioren Gute-Laune-Heft gestaltet

Die Schülerinnen der Edith-Stein-Realschule haben mit viel Enthusiasmus ein Gute-Laune-Heft für Senioren