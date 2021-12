Stadtleben: Keine zehn Tage sind es mehr bis zum Heiligen Abend. Das kann man auch bei einem Bummel durch die Stadt erkennen, wo hier und da die ersten Krippenszenen aufgebaut wurden. An anderer Stelle wurden währenddessen Plätzchen für bedürftige Menschen in den Ofen geschoben.

Geflüchtete backen Plätzchen für bedürftige Speyerer

Plätzchen backen für die Gäste der Bedürftigenspeisung Mahlzeit: Geflüchtete wie die Türken Sinan Degirmen und Mehmetcan Ünver begegnen sich jeden Donnerstag im „Treffpunkt Asyl“ im Martin-Luther-King-Haus (MLK) in Speyer. In den vergangenen Wochen haben sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit Weihnachtsgebäck beschäftigt. „Wir wollen Danke sagen für die Unterstützung der Deutschen“, sagt Ünver. Die Asylbewerber wollen sich für Speyerer engagieren, die – wie sie – nicht auf der Sonnenseite leben. Die Mahlzeit kennen sie. Beide Einrichtungen nutzen die Räumlichkeiten im MLK-Haus.

Melissa Müller, Leiterin des Projekts des Diakonischen Werks Soziale Arbeit im Quartier, hat den Plätzchenteig zum Treffpunkt gebracht und ihn gemeinsam mit Geflüchteten und Helfern ausgestochen, verziert, gebacken und in Tüten verpackt. Jeder Zuckerbäcker hat einen liebevoll gestalteten Weihnachtsgruß in seiner Muttersprache und auf Deutsch angehängt. „Grundlage für die Aktion in der Backstube war unser genehmigtes Hygienekonzept“, betont Müller auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

25 Mahlzeit-Gäste waren am Dienstag freudig überrascht von der süßen Gabe zum Essen. „Leider sind derzeit weder gemeinsame Mahlzeiten noch eine traditionelle Weihnachtsfeier für unsere Gäste möglich“, bedauert Klaus Wanner, der zusammen mit Kollegin Elsa Rostasi im MLK-Eingangsbereich portionierten Honigbraten mit Soße, Spätzle, Salat, Joghurt und Weihnachtsplätzchen zum Mitnehmen austeilt. Zwischen 25 und 35 Gäste kommen demnach derzeit an jedem Mahlzeit-Tag, um ihr kostenloses Mittagessen im Martin-Luther-King-Haus abzuholen.

„Wie schön“, sagt eine Frau beim Anblick der zahlreichen Plätzchentüten. Ein anderer Gast bedankt sich bei den Hobby-Bäckern für das Gebäck, das er am Nachmittag zu Hause genießen will. „Für uns ist das Leuchten in den Augen der Mahlzeit-Gäste das schönste Geschenk“, betont Degirmen. Er ist zuversichtlich, dass die Plätzchen-Vorräte bis zur letzten Mahlzeit-Ausgabe am Tag vor Heiligabend reichen werden.

Krippen-Figuren aus Italien erfreuen Speyerer

Nicht mehr lange ist es bis Heiligabend, deshalb hat auch Angelo Tolone, Inhaber von „Eis am Rhein“, die Weihnachtsdekorationen ausgepackt. Zwei, drei Tage hat er gebraucht, dann stand die Krippenszene vor seinem Laden im Speyerer Industriehof. Und alle sind dabei: die drei Weisen aus dem Morgenland, ein Hirte, Schafe und natürlich Maria, Josef, ein Engel und das Jesuskind. „Ich habe die Figuren alle aus Italien mit einem Lkw nach Speyer gebracht“, erzählt Tolone im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zwar habe in Italien nicht jede Familie eine Krippe bei sich zu Hause aufgestellt. „Aber es gibt dort schon sehr viele“, sagt Tolone. Auch seine Eltern hätten früher eine eigene Krippe gehabt, die zur Weihnachtszeit aufgebaut wurde. „Aber die war natürlich viel kleiner als die, die jetzt vor dem Laden steht.“ Tolone freut sich laut eigener Aussage jedes Jahr darauf, die Krippenszene aufzubauen. „Die Kunden finden sie super und kommen sogar extra mit ihren Kindern zu uns, um sie anzuschauen.“ Der Ladeninhaber will mit der Krippe in Speyer die Familientradition fortführen. Bis mindestens 10. Januar soll sie laut Tolone noch vor dem Eisladen in der Franz-Kirrmeier-Straße stehen bleiben.

Dom-Krippe steht wieder in Schaufenstern

Auch in der Innenstadt von Speyer wird in den kommenden Tagen eine Krippenszene zu sehen sein, allerdings verteilt über mehrere Standorte. Wie Dom-Kulturmanagerin Friederike Walter auf Anfrage mitteilt, sollen die Aufbauarbeiten für die Dom-Krippe am Mittwoch beginnen. In der Zeit vor der Pandemie war sie sogar schon ab Anfang Dezember zu bewundern. Das Domkapitel hat sich aber auch in diesem Jahr dazu entschieden, die Krippe nicht in der Kathedrale aufzubauen. „Mehrere Tausend Menschen an den Weihnachtstagen, die sich zeitweise auf relativ kleiner Fläche vor der Krippenlandschaft bewegen, das ist angesichts von Corona zu gefährlich“, wird Domdekan Christoph Kohl zitiert. Damit die Menschen trotzdem Freude daran haben, werden die Figuren also erneut auf Speyerer Schaufenster verteilt, von wo aus sie laut Kohl Freude und Zuversicht verbreiten sollen.

Wie bereits im vergangenen Jahr stellt unter anderem auch das Schuhhaus Bödeker in der Maximilianstraße wieder Platz zur Verfügung. Laut Dom-Kulturmanagerin Walter wird dort die zentrale Krippenszene mit Stall, Heiliger Familie, Engel und einigen Hirten samt Schafen zu sehen sein. Die Domsakristane Markus Belz und Michael Flörchinger werden sie am Mittwoch aufbauen. Die Heiligen Drei Könige werden in der Sonnen-Apotheke gegenüber positioniert. Der beliebte Babyelefant, ein Araberhengst und ein Dromedar samt Führer werden im Schaufenster vom Modehaus Schmitt gezeigt. Zum Hörgeräteakustiker Leist kommt ein Hirte. Zu jeder Krippenfigur gibt es zudem ein Plakat, das auf ihre Herkunft und Bedeutung hinweist.