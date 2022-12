Ein Hütchen steht am Rande, ganz still und stumm, es ist klein und orange und niemand kümmert sich drum. Bis vor den Weihnachtstagen war diese Verballhornung eines bekannten Kinderliedes durchaus zutreffend. Bis dahin stand nämlich ein verwaistes Warnhütchen, genauer: ein Sichtzeichen L30, am Rande der L454 auf der Brücke am Mitfahrerparkplatz im Speyerer Norden. Beim Umbau der Anschlussstelle an die B9 hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf einem Fahrbahnteiler eine Vielzahl dieser putzigen „Straßenleitelemente“ angebracht. Sie sollen diejenigen, die von der B9 links Richtung Schifferstadt abbiegen, davon abhalten, auf den falschen Weg zu geraten. Werden sie dennoch umgenietet, sind die „Mini-Leitboys“ nicht für immer geknickt, sondern richten sich selbst wieder auf, was in bedrückenden Zeiten wie diesen eine vorteilhafte Eigenschaft ist.

Dennoch wird ab und an eines der Warnzeichen nachhaltig abgeräumt und zur Seite geschleudert. Und dort liegt es dann verlassen und wenig beachtet wie besagtes auf der Brücke über die B9. An Weihnachten jedoch erbarmte sich eine gnädige Seele des Sichtzeichens und bettete es in ein Hundekörbchen, auf dass es fürderhin nicht darbe, sondern es behaglich habe. Welch’ schöne Geste. Möglicherweise taucht bald sogar ein Abgesandter des LBM auf und kümmert sich um das einsame Sichtzeichen L30, auf dass es bald wieder seinen Platz im Kreise der Gleichartigen einnehme. Wie das Straßenleitelement übrigens unter Straßenbauern noch genannt wird: Bischofsmütze.