Die französische Sängerin Lina LoEv fühlt sich ihrer Geburtsstadt Speyer verbunden. Eine musikalische Liebeserklärung an die Domstadt findet Anklang in den sozialen Netzwerken.

Stephanie Gamet ist überwältigt. Gesungen habe sie schon immer gerne. Dass sie seit gut einem Jahr eigene Lieder aufnimmt, hätte sie sich aber zuvor nie träumen lassen. Und dass sie damit in den sozialen Netzwerken großen Erfolg hat, verdanke sie auch Speyer. „Mein neues Lied war nicht mal zwei Tage online, da hatte ich schon 80 bis 100 private Nachrichten, viele davon aus Speyer“, erzählt die französische Polizistin. Sie ist 1987 in der Domstadt geboren und hat dort ihre ersten zehn Jahre verbracht – und sie hat dieser ihre dritte Single gewidmet, die in den sozialen Netzwerken schon fleißig geteilt wird.

„Speyer ist einfach meine Heimat. Ich komme immer wieder gerne, vor allem im Sommer“, betont die junge Frau, die im Elsass lebt und unter dem Künstlernamen Lina LoEv singt. Sie wollte das neue Musikstück eigentlich auch „Speyer“ nennen, aber die Produktionsfirma habe ihr abgeraten. „D’aussi loin“ heißt der Titel nun, als ganzer Ausdruck ist damit gemeint: „Seit ich mich erinnern kann“. Der Rückblick auf ihre Zeit in Speyer wird zu einer Liebeserklärung. Die Spaziergänge am Rhein und in der Maximilianstraße kommen zum Beispiel vor und natürlich die Brezeln, die gemeinsam verzehrt wurden: „Ich hatte so schöne Erlebnisse mit meinen Eltern und meinem Bruder in Speyer.“

Vater war in Speyer stationiert

Lina LoEv ist die Tochter eines französischen Soldaten und einer deutschen Mutter. Ihr Vater war von 1975 bis zur Auflösung der Kompanie 1997 in der Normand-Kaserne in Speyer stationiert und nahm seine Familie mit zurück in sein Heimatland. Sie sei in Speyer zunächst in der deutschen Grundschule gewesen, dann im letzten Jahr in der französischen auf dem Kasernengelände, berichtet Gamet. „Ich sollte Französisch lernen.“ Heute spricht sie beide Sprachen perfekt und hat sich als Polizistin ins Elsass versetzen lassen, um in Deutschland arbeiten zu können: Sie ist von der Gendarmerie an die Polizeihochschule im badischen Lahr abgeordnet.

Mit Lola und Eva hat Gamet zwei Töchter im Grundschulalter, deren Anfangsbuchstaben sie in ihr Pseudonym eingebaut hat. All ihre Lieder hätten deutsche und französische Abschnitte, erzählt sie. Das sei ganz bewusst so: Ihre Freunde und ihre Familie „kennen das Wort Grenze nicht“, heißt es in „D’aussi loin“. Eine Gesangsausbildung hat sie nie erhalten. Es war ein Weihnachtsgeschenk 2021, das sie musikalisch durchstarten ließ: „Mein Vater und mein Bruder haben mir ein Lied schreiben lassen und mich im Studio angemeldet.“ Der Produzent habe das Lied dann zu ihrer Überraschung ins Netz gestellt. Gut 13.000 Klicks machen sie stolz. Die Liebeserklärung an Speyer könnte ähnlich erfolgreich werden. „Du wirst in meinem Herzen bleiben“, heißt es darin. Die Stadt inspiriere sie. „Tu m’inspires“, lautet die Zeile dazu. Das inspiriert wiederum Kenner, denn in das Verb ist „Spire“ eingebaut, Speyers Name im Nachbarland ...