Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Nachwuchs macht von sich reden in der besten Stadt der Welt, wie wir Speyer immer noch gerne nennen. Schüler des Purrmann-Gymnasiums wollen wirklich zeigen, was ihn ihnen steckt. Die Feuerwehr kümmert sich selbst um frisches Blut in ihren Reihen und Gastronom Philipp Rumpf wird noch einmal ganz klar, was sein Vater doch für ein feiner Kerl war.

Tigerentenclub: Bessere Bedingungen für Purrmänner

Gelbe T-Shirts, gelbe Ballons, gelbe Tigerenten – die 6D des Hans-Purrmann-Gymnasiums tritt erneut in der Kindersendung „Tigerentenclub“