Stadtleben: Diese Woche steht in Speyer in vielerlei Hinsicht noch unter dem Eindruck des Osterfests – aber auch unter dem des schrecklichen Kriegs in der Ukraine. Wir tauchen ab und ein in andere Welten.

Nein zum Krieg: Graffito ist weg

Es gibt Dinge im Leben, an denen läuft man täglich vorbei, ohne ihnen zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Doch wenn sie dann von einem Tag auf den anderen verschwunden sind, vermisst man sie plötzlich. So ging es einigen Speyerern in den vergangenen Tagen in einer Facebook-Gruppe. Ein Nutzer hatte ein Foto einer weißen Häuser-Fassade geteilt. Darauf zu sehen: nichts. Und das ist das Problem. Dort stand seit vielen Jahren der Schriftzug „Non a la guerre – Sagt nein zum Krieg“ unterhalb der Fenster im Erdgeschoss auf der Fassade der früheren Freimaurer-Loge. „Heute aktueller denn je“, werden sicher viele gedacht haben, auch angesichts des Angriffskriegs der Russen in der Ukraine.

Warum sollte das Graffito, das so viele Jahrzehnte dort ausgehalten hatte, ohne dass jemand es übermalt, ausgerechnet jetzt verschwinden? Rätselraten. Auch in der Facebook-Gruppe: War es eine private Nacht- und Nebelaktion? War es die dort ansässige Kita St. Joseph selbst? Letzteres zumindest scheint unwahrscheinlich, da das Überpinseln des Schriftzugs nicht gerade professionell ausgeführt wirkt.

Die Kita ist kurz nach Ostern noch geschlossen, kann also keine Auskunft geben. In der Facebook-Gruppe heißt es derweil, der Schriftzug sei 2022 genau 40 Jahre alt gewesen. Einige wissen angeblich, wann und warum das Graffito dort entstanden ist. Überprüfen lässt sich das kaum.

Nichts ist aber für immer verloren. Aufmerksame Speyerer haben inzwischen bemerkt, dass der Schriftzug an einer anderen Stelle der Stadt prangt: In der Franz-Kirrmeier-Straße nahe der Rheinvilla soll die Botschaft jetzt auf einen Zaun gepinselt sein. Ein Foto davon gibt es natürlich auch bereits.

Wesentlich größer als zuvor ist die Botschaft nun, und das Wort „Guerre“ ist in gelber Farbe hervorgehoben. War es womöglich ein geplanter Umzug? Das Rätselraten geht weiter, die Botschaft bleibt.

Osternest: Rote Beete für Marty

Eine Botschaft gab es natürlich auch wieder an Ostern für die Christen in Speyer: Jesus ist auferstanden, das Leben hat über den Tod gesiegt. Symbolisch verpackt wird das Jahr für Jahr in Form von Eiern, die der Einfachheit halber meist hartgekocht und bunt bemalt in Osternester gelegt werden. Damit die Kindern angesichts der gesunden Sache nicht allzu bedröppelt schauen, legt der Osterhase in der Regel aber auch noch viele Süßigkeiten dazu. Für mindestens einen Speyerer galt das diesmal aber nicht.

Marty, die grüne Meeresschildkröte im Speyerer Sealife, scheint das aber wenig gestört zu haben. Als sich an den Feiertagen plötzlich ein felliges, langohriges Etwas zu ihm ins Aquarium begab, ließ er sich nicht beirren. Die Spezies Osterhase scheint dem Meerestier wohl doch nicht fremd zu sein. Jedenfalls freute sich Marty wohl sehr über das, was da in sein Osternest gelegt wurde: Leckerbissen aus Rote Beete, Kohlrabi und Brokkoli. Bei Speyerer Kindern hätte diese Ausbeute wohl eher für große Heulkrämpfe gesorgt.

Mehr Speyer auf dem Teller geht nicht

Auch der Inhaber der Traditionsweinstube „Schwarzamsel“ in der Korngasse, Gerd Gronau, hatte beim Thema Leckerbissen eine Idee: Flammkuchen sind eine feine Sache zum Wein und bei den Kunden ein großer Erfolg. Aber das „schpeiermerischste“, das man zum Wein knabbern kann, ist die Speyerer Brezel. Die ist allerdings zu wenig zum Sattwerden und außerdem abends schon ziemlich lasch.

Also warum nicht beides kombinieren? So fand der Wirt zum Brezelflammkuchen: außen Brezel, wie gewohnt als Laugengebäck mit Salz, in der Mitte Flammkuchenfüllung. Natürlich nicht der allseits bekannte Belag mit Speck und Rahm, sondern auf Pfälzer Art. Drei Sorten des Brezelflammkuchens hat „Schwarzamsel“-Wirt Gronau derzeit auf der Speisekarte, mit Bratwurst und Kraut, mit Handkäse und eine mediterrane Version (schließlich ist bei uns die „Toskana Deutschlands“) mit Fetakäse und Paprika.

Das sind die bis jetzt erprobten Sorten, die alle gut angekommen sind. Aber das muss noch nicht alles gewesen sein. Aus Gesprächen mit den Gästen am Tisch – man will ja wissen, wie die neue Spezialität geschmeckt hat – ergaben sich schon etliche neue Ideen. An denen tüftelt Gronau dann, verwirft das eine, ergänzt das andere, bis alles stimmt. Es muss ja geschmacklich zum Brezelrand passen, es muss warm schmecken und darf in diesem Zustand nicht davonfließen, und es sollte zur Pfälzer Tradition passen, die man ruhig weit auslegen darf bei der Weltoffenheit speziell der Speyerer.