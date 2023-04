Die Stadtjugendkapelle Speyer (SJKS) wagt den Neustart. Die Zeit der Corona-Pandemie habe sich sehr ungünstig auf die Entwicklung des Vereins ausgewirkt, sagte der neugewählte Pressewart Hermann-Josef Müller gegenüber der RHEINPFALZ. Doch die Musiker wollen sich davon nicht entmutigen lassen und suchen Verstärkung.

„Während der Pandemie konnte zeitweise nur auf dem Parkplatz der städtischen Musikschule im Mausbergweg geprobt werden“, berichtet Müller. Auftrittsmöglichkeiten gab es keine oder nur wenige. Die Folge: Etliche Musiker sprangen ab, die Personaldecke von Verein und Orchestern dünnte merklich aus. Nun soll das Ruder herumgerissen werden.

Es gebe wieder eine ganze Reihe von bereits gebuchten Konzertterminen sowie Anfragen, berichtet Müller. In Speyer wird die Stadtjugendkapelle beispielsweise bei der Eröffnung von Altstadtfest, Herbstmesse und Weihnachtsmarkt spielen. Das Erwachsenenorchester für Musiker ab 16 Jahren umfasse derzeit rund 20 Personen und probe immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr in den Räumen der Musikschule. Weil der Name Stadtjugendkapelle mitunter für Verwirrung sorge, denke man über eine Umbenennung nach.

„Obwohl wir alle Bläser sind, spielen wir keine Marschmusik, sondern bekannte Titel aus den Bereichen Rock, Pop und Funk“, sagt Müller, der zugleich betont, dass der SJKS jeder willkommen sei, der mitmachen wolle: „Man kann einfach zu unseren Proben kommen und mitmachen, allerdings sollte man schon einigermaßen notensicher sein.“ Müller hofft nun, dass sich wieder mehr Mitstreiter zusammenfinden, denn „Musik ist wichtig für die Menschen und die Gesellschaft. Dann wird die Stimmung gleich viel besser.“

Kontakt

Im Internet unter www.sjk-speyer.de, unter Telefon 06232 8777140 oder per E-Mail info@sjk-speyer.de