Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen nach Schmierereien an der Stadthalle geben können. Demnach beschmierten Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen circa 23 und 3 Uhr, einen Bauzaun mit Farbe, der wegen des Impfzentrums an der Stadthalle aufgestellt wurde. Der Schaden beträgt rund 450 Euro. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Impfzentrum steht, könne die Polizei derzeit nicht sagen, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Montag auf Anfrage. „Wir können es aber auch nicht ausschließen.“ Impf-kritische Sprüche habe die Polizei jedoch keine gefunden. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail .