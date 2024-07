Der „Speyerer Stadtgutschein“ ist ein Projekt, das der seit Februar amtierende städtische Wirtschaftsförderer Mario Daum umsetzen will: Ein Geschenkgutschein soll in möglichst vielen Speyerer Betrieben einlösbar sein. Die Vorbereitungen waren weit gediehen, haben aber in dieser Woche einen Rückschlag erlitten. Mit der Keep Local GmbH aus St. Wendel hat das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt, das die Stadt als Partner ausgesucht hatte. In Kommunen, die bereits mit diesem zusammengearbeitet haben, müssen Gutschein-Inhaber nun fürchten, deren Wert nicht oder nicht komplett umsetzen zu können.

Für das Speyerer Projekt bedeutet das, dass womöglich ein neuer Partner benötigt wird. Wirtschaftsförderer Daum teilt auf Anfrage mit, dass seit der Kenntnis der Keep-Local-Probleme die Aktivitäten in diese Richtung ruhten. „Eine vertragliche Bindung hat es zudem zu keinem Zeitpunkt gegeben.“ Die Gutscheine seien noch nicht erstellt. Nach den Ferien würden Alternativen geprüft: Es gebe weitere Systemanbieter, die schon kontaktiert worden seien. „Jedoch wollen wir keine vorschnellen Entscheidungen treffen und insbesondere mit dem Einzelhandel nochmals beraten.“