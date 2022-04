Zum Glück ist das mobile Stadtgrün noch in seinem Überwinterungsquartier: 24 Hanfpalmen, drei Phoenixpalmen und 47 Oleander in großen Kübeln sowie weitere Pflanzen wie Klebsam, Granatapfel, Lorbeer und Olive in zwölf kleineren Gefäßen. Die Stadt hat aber schon einen Zeitplan für ihre „Freiluftsaison“.

In einer Halle im Schlangenwühl haben die Pflanzen den späten Wintereinbruch unbeschadet überstanden. Nach Ostern sollen sie dann Frischluft auf dem Vorplatz schnuppern, ab der ersten Maiwoche wieder die Maximilianstraße schmücken. Annika Siebert von der Pressestelle der Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass die Pflanzen ihren ersten Schnitt bekommen hätten, wobei alte Blüten- und Samenstände entfernt worden seien.

Nächster Schritt sei die Akklimatisierung, also die Anpassung an die Bedingungen im Freien, auf dem „windgeschützten Vorplatz“. Wenn es die Witterung ohne Nachtfrost zulässt, dann werden die Pflanzen in rund vier Wochen von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei in der Innenstadt aufgestellt. Neu hinzu kämen dann zwei Pflanzenkübel am „Tor zur Pfalz“.

Kübel als Verletzungsgefahr

Auf der anderen Seite ist beim Stadtgrün auch ein Schwund zu verzeichnen: in Form zweier Kübel, die gegen Ende 2021 aus der Kutschergasse – zwischen Königsplatz und Heydenreichstraße – entfernt worden sind. „Dies war deshalb notwendig, da die Kübel aufgrund ihres Alters von ungefähr 30 Jahren sehr marode waren. Die aus dem Holz herausragenden Gewindestangen stellten eine Verletzungsgefahr dar“, so Siebert.

Derzeit seien zwar keine Mittel im Haushalt für Ersatz vorgesehen. Allerdings sei „die Stadt bestrebt, im Laufe dieses Jahres gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern eine pragmatische Lösung zu finden“, so die Sprecherin. Die Pflanzen seien zuletzt von Anwohnern gepflegt worden. Diese wünschten sich im RHEINPFALZ-Gespräch baldigen Ersatz.

„Grynes Band“ wirkt nach

„Durch die Beteiligungsaktion ,Das Gryne Band’ sind viele Pflanzkisten hinzugekommen, von denen ungefähr 25 auch weiterhin gepflegt werden. Darüber hinaus hat die Stadt weitere Pflanzkübel in der Roßmarktstraße geplant“, so Siebert. Bei dem 2019 mit 120 Teilnehmern gestarteten „Grynes-Band“-Projekt stellte die Stadt eine große Holzkiste, um dessen Bepflanzung und Pflege sich dann private Paten kümmern. Auf den Umfang des mobilen Grüns in der Stadt habe die Pandemie im Übrigen keinen Einfluss gehabt. „Und es konnten auch keine Beschädigungen an Kübeln festgestellt werden“, so Siebert.