Der Abbau der überflüssig gewordenen Telefonhäuschen in der Maximilianstraße hat vor wenigen Wochen mal wieder daran erinnert, wie stark sich die Zeiten in der Telekommunikation geändert haben. Bei ihrer Einführung in Speyer hat die Telefonie für viel Aufsehen gesorgt.

Es war eine Sensation, was im Juli 1892 in der „Speyerer Zeitung“ verkündet wurde: „Die definitive Betriebnahme der Telephonanlage Speier ist auf diesen Freitag