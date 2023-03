Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als „münchnerischsten aller Münchner Biergärten“ preist die Augustiner-Brauerei in der Bayern-Metropole den seit Sommer dieses Jahres in Speyer nach ihr benannten Biergarten, der nach Angaben der Betreiber bis zu 5000 Gästen unter 100 Kastanienbäumen Platz bieten kann. Wie berichtet, hat das Speyerer Ehepaar Tim und Alexandra Gast aus dem idyllisch gelegenen Restaurant „Waldeslust“ an der Iggelheimer Straße einen „Augustiner-Biergarten“ gemacht. In Deutschland gibt es einige davon.

Die „Waldeslust“ selbst hat damit aus Sicht der Inhaber eine hoffentlich neue glorreiche Zukunft. Auf jeden Fall hat sie schon eine in mancherlei Hinsicht