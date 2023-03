In der Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg waren beim Speyerer Stadtrat und bei der städtischen Verwaltung Überlegungen im Gange, ob sie in der Stadt eine „Hocksteuer“ einführen sollten. Diese würde von Gasthaus-Besuchern verlangt, die über die nächtliche Sperrstunde hinaus sitzen, also hocken blieben.

Für die politische Initiative gab es damals ein Beispiel aus Germersheim. Die Besteuerung der „Sitzenbleiber“ war genau geregelt. Sie betrug zehn Reichsmark beim Tagwechsel, für ein bis zwei Stunden später 25 Reichspfennig zusätzlich, für zwei bis drei Stunden mehr 50 Reichspfennig, und für jede weitere Stunde bis fünf Uhr in der Früh eine Reichsmark mehr. Die Hocksteuer galt nur für eine Gaststätte. Wer in einer Nacht mehrere Lokalitäten aufsuchte, hätte wiederholt zur Kasse gebeten werden können.

Die so erzielten Mehreinnahmen verwendete Germersheim für sogenannte Ehrenpatenschaften. Auch aus diesem Grund war das Modell für die Stadt Speyer eine Überlegung wert. Ehrenpatenschaften kamen Familien zugute, die fünf und mehr Kinder zu versorgen und wenige Einkünfte hatten. Mit dieser Patenschaft verbunden war eine von der Stadt übernommene Bankeinlage von 50 Reichsmark – viel Geld damals. Dass Speyer dem Beispiel der Nachbarstadt gefolgt wäre, ist nicht überliefert.