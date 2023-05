An einem Weg im Auwald steht – etwa zweieineinhalb Kilometer südöstlich der Schiffswerft Braun – ein über zwei Meter großes, pyramidenähnliches Denkmal. Es weist auf eine schon lange verschwundene Anlage hin, die unter dem Namen „Zum Freischütz“ bekannt war.

„Den Bewohnern von Speyer – Friede und Eintracht – dem geselligen Vergnügen – Erinnerung an den 11. May 1823“ – so steht es auf dem Gedenkstein im Auwald. Dem Speyerer Bildhauer Peter Anton Linck ist bei der Inschrift jedoch ein kleines Missgeschick passiert. Beim Datum hat er die zweite Eins so schräg an die erste gemeißelt, dass es auch „1. Mai 1823“ bedeuten könnte. Worauf das Denkmal verweist, beschrieb Professor Friedrich Johann Hildenbrand 1920 als „neue Anlage zum Freischützen unweit von Speyer am Rhein“.

Demnach verlangte die gehobene Bürgerschaft im frühen 19. Jahrhundert nach einem Belustigungs- und Erholungsort im Freien. Und so ließ Bürgermeister Georg Friedrich Hetzel die Anlage 1822 im südlichen Auwald errichten. Die Arbeiten übernahmen Soldaten der 1. Division des 1. Königlich Bayrischen Chevauxlegers-Regiments „Kaiser Franz von Österreich“. Auf einer Wiese legten sie einen Theater- und Schießplatz an. Zur Bewirtschaftung errichteten sie kleine Blockhäuser mit Tischen und Bänken. Ein Steinblock mit einem Kreuz am Rand der Vergnügungsstätte weist darauf hin, dass dort offenbar auch Messen gelesen wurden.

Musikfest mit Feuerwerk

Der Name der Anlage geht wohl auf Rittmeister Alois von Spraul zurück. Der Offizier war hingerissen von Karl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“, die er in Mannheim gesehen hatte. Nach der Einweihung der Stätte am 11. Mai 1823 wurden dort mehrere Theaterstücke aufgeführt. Den Auftakt machte am 18. Mai Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“. Um die Schlachten in Heinrich Zschokkes Schauspiel „Der Marschall von Sachsen“ in Szene zu setzen, ließ der Rittmeister die Soldaten der in Germersheim stationierten 6. Füsilierkompanie des 6. Linien-Infanterieregiments aus 60 Gewehren feuern. Das Stück geriet zum Dauerbrenner. Höhepunkt war eine Aufführung des Dramatischen Vereins Speyer am 8. Juni 1829 vor dem bayerischen König Ludwig I. und Königin Theresia.

Am 30. Mai 1830 gab es noch ein Musikfest mit Feuerwerk und Schiffsfahrt. Danach wurde die Anlage bis zum Ende des Ersten Weltkriegs nur noch gelegentlich genutzt – „von Vereinen zur Abhaltung von Festlichkeiten und Belustigungen“, wie Hildenbrand berichtete. Einen Eindruck, wie es im südlichen Auwald einmal ausgesehen haben könnte, vermittelte bis vor 20 Jahren ein von der Bundeswehr errichteter Pavillon. Doch auch diesen Rundbau gibt es nicht mehr. In der „Hexennacht“ 2003 fiel er einer Brandstiftung zum Opfer.