Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die auch in Speyer steigenden Wohnungsmieten erinnern an einen Trick aus der Stadtgeschichte. Der fiel dem ersten Präsidenten der ab 1816 in der Domstadt residierenden bayrisch-pfälzischen Kreisregierung ein, um Mietsteigerungen zu verhindern.

Dass Speyer damals überhaupt Kreishauptstadt werden konnte, war einem Juristen zu verdanken. Der Advokat Johann Löw war 1803 von Deidesheim nach Speyer gezogen. Hier überzeugte er die „königlich-kaiserliche