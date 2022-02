Ist Speyer eine Kulturstadt? Die einen sagen ja, andere wiederum ziehen das in Zweifel. Überaus emotional aufgeladen wurde über die Frage in den 1960er-Jahren debattiert, als der Universitätsprofessor Carl Schneider, damals auch Kulturreferent der Stadt Speyer, die Domstädter als „Kulturbanausen und Spießbürger“ bezeichnete und damit für einen handfesten Eklat sorgte.

Paulus Skopp, damals Oberbürgermeister von Speyer, versuchte zwar, die hochschlagenden Wellen der Empörung zu glätten. Er sah durch Schneiders Äußerungen weder das Ansehen des Rates noch das Ansehen der Bürgerschaft verletzt.

Mit dem Neubau der Stadthalle zu Beginn der 1960er-Jahre erwartete der damalige Kulturreferent Schneider ein reiches kulturelles Leben in den Mauern der Domstadt. Vor allem aber hoffte er auf Gäste aus dem engeren und dem weiteren Umland. Denn trotz neuer Seidenkleider, trotz Nerzstolen, Goldschmuck und schwarzen Anzügen blieben die Speyerer für ihn, wie er es nannte, „Kulturbanausen und Spießbürger“. Daran ändere auch eine neue Stadthalle nichts. Lebhafte Diskussionen auf diese Aussage waren die Folge.

Die Kirchenvertreter protestieren

Die CDU brachte eine Anfrage im Rat der Stadt ein. Schneider habe das Missfallen weiter Kreise der Bevölkerung erregt, glaubte man. Nicht zuletzt erfolgte die Absage des Speyerer Bischofs, eines in Kultursachen hoch geschätzten Bürgers, an der Einweihung der Stadthalle teilzunehmen. Unüberhörbar war auch die negative Stellungnahme des damaligen evangelischen Dekans.

Schneider untermauerte dennoch die eigenen Aussagen, sah in Speyer einen Geist herrschen, der nicht einmal die einfachsten Voraussetzungen eines kultivierten Menschen, nämlich die Höflichkeit oder aber den Respekt vor einer Leistung, auch einer bescheidenen Leistung, zu würdigen bereit sei. Zu Ausstellungen, Konzerten und zu Vorträgen hätten sich in der Vergangenheit nur wenige Besucher eingefunden, stellte der Kulturreferent fest. Präsent wären in Überzahl „meist Vertreter der örtlichen Presse“. Er beklagte darüber hinaus die seiner Meinung nach unzulängliche Förderung der Malerei durch die Stadt. Hinzu komme die Enge so mancher Schulleiter. Zur Aufführung von Lessings „Nathan der Weise“ habe er begabte Schüler in den Genuss von Freikarten kommen lassen. Doch die kamen zurück mit dem Vermerk: „Dieses Stück widerspricht dem christlichen Glauben.“ Schneider hielt dem dagegen: „Kultur ist die Gesamtheit geistigen Schaffens, Weitergebens und Empfangens.“

Dilemma schon damals aufgezeigt

Das Interesse der Konzertveranstalter an Aufführungen in der neuen Stadthalle war anfänglich recht groß. Im Gespräch waren die Budapester und die Londoner Philharmoniker sowie das Tonhalla Orchester Zürich. Der für die Aufführungen verantwortliche Hauptausschuss der Stadt wollte sich damals aber nur unter dem Vorbehalt entscheiden, dass das verpflichtete Orchester in Speyer nicht zusätzlich in der Region auftrete, denn wer in Speyer-Nord wohne, brauche für die Fahrt mit dem Auto nach Ludwigshafen, Mannheim, Schwetzingen oder Heidelberg nicht mehr Zeit, als wenn er zu Fuß zur Stadthalle gehe. Damit wurde bereits damals ein Dilemma der Kulturarbeit in Speyer aufgezeigt.