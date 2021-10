„Die Salier und die Entwicklung der Stadt Speyer“ – so lautet der Titel des Vortrags von Hans Ammerich am Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr, in der Aula des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums in Speyer.

Unter den Saliern wuchs Speyer bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts zu einer Stadt von zentraler Bedeutung. Eines der folgenreichsten Ereignisse der Stadtgeschichte war die Wahl des im Worms- und Speyergau beheimateten Konrads (des Älteren) zum deutschen König im Jahr 1024. Indem dieser schließlich den Dom zur salischen Familien- und Königsgrablege bestimmte, wurde Speyer in den Rang eines besonderen herrschaftlichen Zentrums erhoben. Unter Kaiser Heinrich III. entwickelte es sich zu einer der bevorzugten Pfalzen des Reichs und blieb es bis in die Regierungszeit Heinrichs V. (1106-1125), des letzten salischen Kaisers.

Sichtbarer Ausdruck für den Aufstieg Speyers ist neben dem wohl 1027 begonnenen Bau des Kaiserdoms auch die Errichtung weiterer großer Kirchen wie des St. Johannes-Stifts (um 1030) im Nordwesten und des Allerheiligen-Stifts (um 1040) im Südwesten. Dom und Markt und das von ihnen ausgehende mittelalterliche Straßennetz waren als Einheit geplant worden. Die Erweiterung der Stadt begann um 1050/60 mit der Anlage einer Kaufleutesiedlung, die sich um die ältere Bischofsstadt legte. Insgesamt vergrößerte sich das Stadtgebiet bis 1150 um fast das Zehnfache.

Früheste geplante Stadt des Mittelalters

Der Vortrag von Hans Ammerich, von 1979 bis 2014 Leiter des Bistumsarchivs Speyer, zeigt laut Mitteilung des Dombauvereins die herausragende Rolle der Salier für die Stadtentwicklung auf. Neben den topographischen Veränderungen wird die Ausbildung städtischer Strukturen infolge des Speyerer Freiheitsbriefs von 1111 dargestellt. Das salische Speyer, die Stadt der Kaiser, der Bischöfe sowie der Kaufleute und Handwerker, stellte nun den neuen Typus einer Gründungsstadt dar und gilt als früheste geplante Stadt des Mittelalters in Deutschland.

