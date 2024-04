Seit gut einem Jahr bietet die Stadt Speyer Führungen im historischen Gewand an. Bisher war die Möglichkeit Gruppenbuchungen vorbehalten, ab Mai soll sich das ändern.

Ab Mai gibt es laut Anbieter öffentliche Führungen jeweils am zweiten und gegebenenfalls fünften Freitag im Monat. Die Stadtführer schlüpfen dafür in eine historische Rolle und geben Auskunft zur Stadtgeschichte. So lernen die Teilnehmer das mittelalterliche Speyer etwa aus Sicht einer Marktfrau, eines Klerikers, einer Magd, der Frau des Bürgermeisters oder der Geliebten des Königs kennen. Wer die jeweilige Führung macht, bleibt eine Überraschung.

Die Führungen dauern etwa eineinhalb Stunden und sind ein Angebot der Tourist-Info. Sie beinhalten keinen Besuch der Dreifaltigkeitskirche oder des Judenhofs. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Die Buchung kann unter www.speyer.de oder vor Ort in der Tourist-Information erfolgen. Die nächsten Termine sind: 10. und 31. Mai, 14. Juni sowie 12. Juli, Start jeweils um 17 Uhr und Treffpunkt an der Tourist-Info.