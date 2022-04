Einen historischen Stadtrundgang durch Speyer bieten die Speyerer Stadtführer Klaus Feindel und Monika Denig zugunsten der Kriegsbetroffenen in der Ukraine an. „Wir treffen uns am 30. April um 10 Uhr und um 13 Uhr an der Südseite des Doms am Ölberg“, teilen die beiden schriftlich mit. Die Tour führe anschließend etwa zwei Stunden lang zu historischen Plätzen in der Domstadt. Die Stadtführer wollen dort Begebenheiten und Anekdoten zu Speyer und seiner Geschichte zum Besten geben.

Um Anmeldung für die Stadtführung wird gebeten unter www.speyer-erleben.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Stadtführern und ihrem Angebot.