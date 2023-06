„Der Postplatz kann mehr.“ Unter diesem Motto hatte die städtische Beteiligungsexpertin Sabrina Albers in der gleichnamigen Aktionswoche Jugendliche eingeladen, Wünsche, Kritik und Anregungen zur Entwicklung der Stadt aus ihrer Perspektive zu diskutieren. Es wurde Donnerstag, es war heiß und der Treffpunkt auf dem Postplatz blieb zunächst leer. Stell’ dir vor, es ist Beteiligung und keiner geht hin – dieser an Bertold Brecht angelehnte Spruch bewahrheitete sich dann doch nicht ganz. Vier Jugendliche kamen. Im Schwimmbad oder am See wähnten sie ihre Altersgenossen. Ihnen war Beteiligung eine halbe Stunde ihrer Freizeit wert.

„Die Stadt ist eine reine Steinwüste“, beklagte sich Aurel über die in seinen Augen nicht vorankommende Begrünung der Innenstadt. Ein Jugendlicher war zum Treffen aus Mechtersheim gekommen. Er wünschte sich mehr und ausgeweitete Busverbindungen in die Dörfer und auch innerhalb der Stadt. „Es kann nicht sein, dass der letzte Bus um 20 Uhr fährt und sonntags gar nicht“, sagte er. Noah fand die Möblierung des Postplatzes gut. „Was fehlt ist eine Überdachung gegen Sonne, Regen und Taubendreck“, sagte er. Dass es in Speyer so gut wie keine Ausgehmöglichkeiten für Jugendliche gebe, halte ihn davon ab, dahin zu ziehen, wo er arbeite, erklärte Noah, der in Frankental wohnt und per Pkw pendelt. „Mehr Quartiersparkplätze“ wünscht er sich und redet damit gegen den Trend. Unmut der anderen drei Beteiligungsteilnehmer wird laut, also schickt Noah noch zwei kleinere Wünsche hinterher: „Mehr Mülleimer und Aschenbecher.“

Albers berichtet von derzeit geführten Gesprächen mit der Postgalerie über das Aufstellen von Sonnenschirmen. Grundsätzlich will sie die Jugend-Beteiligung trotz geringer Teilnahme an der Premiere auf dem Postplatz nicht aufgeben und beispielsweise dahin gehen, wo junge Leute nach Ansicht mancher Speyerer zu laut sind – zum Beispiel noch einmal auf den Postplatz.