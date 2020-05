Bernd Reif, einer von fünf Fachbereichsleitern der Stadtverwaltung Speyer, soll neuer Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer (GBS) werden. Bei dieser geht Vorstand Michael Schurich zum Jahresende in den Ruhestand.

Offiziell bestätigt ist die Personalie bisher nicht, aber nach RHEINPFALZ-Informationen fix: Der 54-jährige Reif soll die Verantwortung für die Genossenschaft mit fast 1700 Wohneinheiten und einem Seniorenheim in Speyer übernehmen. Die Verträge seien noch nicht unterzeichnet, deshalb könne er nichts sagen, so GBS-Aufsichtsratschef Walter Feiniler, der am 8. Juni der Öffentlichkeit zwei neue Vorstände präsentieren will. Neben Schurichs kaufmännischem Posten ist der des Technik-Vorstands zu besetzen. Schurich war seit 2002 für die GBS tätig. Für die Posten hatte es fast 50 Bewerber gegeben.

Schlüsselposition wird frei

Reif steht seit 2012 an der Spitze des städtischen Fachbereichs für Stadtentwicklung und Bauwesen. Er war vom damaligen OB Hansjörg Eger (CDU) als Stadtentwickler vorgestellt worden, arbeitet nach außen hin aber auch mit Stefanie Seiler (SPD), die 2019 auf Eger folgte, vertrauensvoll zusammen. Im Stadthaus würde bei Reifs Wechsel eine Schlüsselposition vakant.