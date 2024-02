Der Stadtelternausschuss Speyer wendet sich in einer Stellungnahme gegen Rechtsextremismus. „Unsere Kitas in Speyer sind Orte der Vielfalt. Damit sind sie ein Abbild der Gesellschaft. Und das ist auch gut so“, so Vorsitzende Alexandra Stumpp. „Wir sind schockiert über die rechtsextremen Deportationsfantasien und unterstützen ausdrücklich die Demonstrationen für Demokratie und Vielfalt.“ Rechtsextremes Gedankengut löse Ängste bei Beschäftigten, Eltern und Kindern von Kitas aus.