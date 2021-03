Die Uhr tickt unerbittlich: Zum 10. Dezember 2023 läuft der Vertrag aus, mit dem der Stadtbusverkehr geregelt ist. Die erforderliche Neuvergabe des Linienbusbetriebs ist an europarechtliche Fristen gebunden. Die Vorab-Bekanntmachung muss spätestens im Dezember 2021 erfolgen, die Ausschreibung des Busverkehrs folgt frühestens zwölf Monate darauf. Deshalb wird es im Rathaus jetzt knapp mit den Vorarbeiten.

Die Stadtverwaltung teilte am Donnerstagabend im Stadtrat mit, dass sie sich in Abstimmung mit der VRN GmbH auf den Herbst 2021 als Zeitraum für die Vorab-Bekanntmachung festgelegt habe. In den „Eckpunkten“ soll das Konzept auf dem „heutigen Stadtbusangebot basieren“. Im Frühjahr 2022 würde die Vorab-Bekanntmachung aktualisiert und der Stadtrat das neue Stadtbuskonzept beschließen. Das Vergabeverfahren begänne dann im Herbst 2022.

Die Eckpunkte des Stadtbuskonzepts soll der Stadtrat spätestens am 16. September beschließen, die Elektrifizierungsstrategie am 28. Oktober. Der Entwurf des Nahverkehrsplans soll spätestens am 16. Dezember zur Anhörung freigegeben werden.

Verkehrsbetriebe mit im Boot

Die Stadträte nahmen einstimmig den Vorschlag des Aufsichtsrats der Stadtwerke (SWS) an, die Verkehrsbetriebe (VBS) mit der Erarbeitung eines „Modells zur Vergabe eines zukunftsfähigen ÖPNV-Angebots“ zu beauftragen. Präferiert werde das Betriebsführungsübertragungsmodell.

SWS-Chef Wolfgang Bühring informierte darüber, welche Antriebe die Stadtbusse bekommen sollen, um alsbald die angestrebte CO2-Freiheit zu erreichen: An E-, Hybrid- und Erdgas-Fahrzeugen führe bis zur Marktreife von H2-Bussen kein Weg vorbei.