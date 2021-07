Die Stadtpolitik sei keineswegs einhellig für Midibusse auf bestimmten Linien in Speyer. Das teilt die SPD-Fraktion im Stadtrat mit Bezug zur RHEINPFALZ-Berichterstattung vom 1. Juli mit, in der es um die Planungen für das neue Busliniensystem ab Dezember 2023 geht. „Nicht nur wir als SPD-Fraktion stellten die Verwendung von Midibussen in Frage, da wir die Nachteile für beeinträchtigte Menschen und Familien mit Kinderwagen hier klar zu bedenken geben“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johannes Gottwald. Für die Midibusse wird teilweise aufgrund der früheren „Shuttles“ in dieser Größe plädiert. Die SPD führt deren Erfolg bis 2013 aber vor allem auf die damalige Taktung, Linienführung und den Fahrpreis von zunächst nur 1 D-Mark zurück. Heute könnte eine einheitliche Busgröße für mehr Kapazität und Flexibilität sorgen, betont Gottwald. Das Problem großer Busse auf der Maximilianstraße sehe die SPD auch, aber der Komfort für Fahrgäste müsse eine wichtige Rolle spielen. Sowohl in der SPD-Fraktion als auch in den Ausschüssen müsse über dieses Thema noch weiterdiskutiert werden.