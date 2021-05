Die Stadtbibliothek Speyer öffnet am Dienstag, 1. Juni, mit Einschränkungen wieder für den Publikumsverkehr. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt hat, sind die Öffnungszeiten ab nächster Woche dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 11 bis 15 Uhr.

Es dürfen sich zunächst maximal zwölf Besucher gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten, heißt es in der Mitteilung. Die Anzahl wird mit Hilfe von Körben, die am Eingang von den Besuchern mitzunehmen sind, geregelt. Die Rückgabe entliehener Medien erfolgt über den rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zugänglichen Medienrückgabekasten an der Villa Ecarius.

Besuch nur mit Mund-Nasen-Maske

Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske ist verpflichtend für alle Personen ab dem siebten Lebensjahr. Die Stadtbibliothek bittet Besucher, sich so kurz wie möglich in dem Gebäude aufzuhalten. Ein Bibliotheksbesuch, der über die reine Medien-Ausleihe hinaus geht, sei zurzeit leider nicht möglich.

Büchertüten können weiter vorbestellt werden

Das Team der Stadtbibliothek bietet weiterhin die Abholung von vorbestellten Büchertüten zur kontaktlosen Übergabe dienstag- und donnerstagvormittags an. Die gewünschten Medien können unter Telefon 06232 14-1380 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de bestellt werden. Auf Wunsch wird auch weiterhin eine Überraschungstüte gepackt.