Vom Montag, 5. Oktober, bis einschließlich Montag, 9. November, ist die Stadtbibliothek aufgrund von Sanierungsarbeiten im Eingangsbereich geschlossen. Es geht laut Stadt um Boden- als auch Elektroarbeiten. Ausgeliehene Medien würden bis zum Ende der Schließzeit verlängert.

Vorerst nicht mehr geplant ist eine Wiedereröffnung der Stadtbibliothek an Samstagen, was vor allem Berufstätige bedauern, die bisher diesen Tag genutzt hatten. Seit 1. September ist die Einrichtung in der Villa Ecarius nur noch dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und mittwochs und freitags, 11 bis 15 Uhr, offen. Stadt-Sprecherin Annika Siebert erklärt auf Anfrage: „Die Öffnungszeiten am Samstag wurden Corona-bedingt gestrichen. Da der Samstag der Tag mit den geringsten Besucherzahlen ist, wurde entschieden, lieber an den Tagen unter der Woche genügend Personal zur Verfügung zu stellen.“