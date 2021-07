Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren können noch bis 4. September in der Speyerer Stadtbibliothek an der „Lesesommer“-Aktion des Landes Rheinland-Pfalz teilnehmen und dabei auch etwas gewinnen. Auf www.lesesommer.de können sie einen Buchtipp abgeben oder das Formular für den „Buchcheck“ herunterladen. Diese Bewertungskarte kann dann per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de gesendet werden, unter Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift und Telefonnummer. Außerdem muss laut einer Pressemitteilung der Stadt eine Kopie des Personalausweises eines Erziehungsberechtigten angehängt werden. Alternativ kann der Buchcheck vor Ort zu den Öffnungszeiten in der Villa Ecarius abgegeben werden. Wer einen Online-Buchtipp oder den Buchcheck abgibt, nimmt automatisch am landesweiten Gewinnspiel teil, bei dem unter anderem ein Gutschein für den Europapark in Rust verlost wird. Die Stadtbibliothek hat außerdem mitgeteilt, dass ab sofort wieder Versäumnisgebühren für überfällige Medien erhoben werden.