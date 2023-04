Noch bis zum 26. Mai besteht in der Stadtbibliothek die Möglichkeit, die Größe des eigenen ökologischen Fußabdrucks herauszufinden. Wie die Stadt mitteilt, wurden dafür Fußabdrücke als Parcours ausgelegt. Mit diesen kann anhand einfacher Fragen aus dem Alltag der persönliche CO²-Ausstoß in den vier Bereichen Wohnen und Energie, Konsum, Ernährung und Mobilität errechnet werden. Tipps, wie sich der private Ausstoß von Treibhausgasen verringern lässt, werden in der Stadtbibliothek ebenso bereitgestellt wie Fachinformationen. Die Messung des ökologischen Fußabdruckes ist zu folgenden Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek möglich: Dienstag und Donnerstag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 11 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 6. und 20. Mai, von 11 bis 14 Uhr. Um Anmeldung zur Messung wird über die Homepage www.vhs-speyer.de gebeten. Die Messung ist kostenfrei.