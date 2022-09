Der Klimawandel setzt den Stadtbäumen zu. Gerade jüngere Pflanzen geraten in Hitzestress. Ein Abhilfeversuch seit einigen Jahren sind Bewässerungssäcke am Stamm. Nun keimt ein Verdacht: Diese könnten mehr schaden als nutzen.

Die Kunststoffsäcke werden regelmäßig mit Wasser befüllt, das sie dann langsam, aber kontinuierlich abgeben, um den Boden im Wurzelbereich feucht zu halten. Die Stadt Speyer hat dieses Konzept vor einigen Jahren erprobt und setzt es nach guten Erfahrungen seither an einigen Standorten ein. Auch vor Anwesen unter anderem der kommunalen Baugesellschaft Gewo Wohnen kommen Säcke zum Einsatz. Nun schlägt die Grünen-Stadtratsfraktion Alarm: Gerade Bäume mit solchen Säcken zeigten auffällige Schadsymptome. Die Entfernung der Behälter soll geprüft werden.

Viele Neupflanzungen der vergangenen drei Jahre im Stadtgebiet zeigten Hitzeschäden an der Rinde und am Stamm, schreiben Grünen-Fraktionschefin Hannah Heller und Forstexperte Volker Ziesling in einem Antrag für die Stadtratssitzung am Donnerstag, 22. September (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal). „Dieses Symptom wurde zunächst im Bereich des Normand-Geländes, später auch in anderen Stadtteilen beobachtet“, erklären die Grünen. Rinde und Holzkörper der betroffenen Bäume seien der Längsachse nach auf einer Länge bis zum einem Meter aufgeplatzt. „Die Risse erfassen die Hälfte des Stammdurchmessers, sodass mit einem baldigen Absterben der Bäume zu rechnen ist.“

Schäden an Südseite

Die Bruchstellen seien fast ausschließlich an den Süd- und Südwestseiten der Bäume zu beobachten, so Heller und Ziesling mit Verweis unter anderem auf Linden in der Rulandstraße. Deshalb sei ein Hitzeschaden die wahrscheinlichste Ursache. Der Verdacht: Der Kunststoff der Bewässerungssäcke erhitze an heißen Tagen an der Stammseite besonders stark und „verbrenne“ die Bäume. Die Tropfbewässerung habe den weiteren Nachteil, dass sie den Oberboden nur wenige Zentimeter tief befeuchte. Der „Hauptwurzelhorizont“ in rund 50 Zentimeter Tiefe werde hingegen nicht erreicht. Das könne ein Nachteil für die Stabilität der Bäume sein.

Die Grünen beantragen nun einerseits, dass die Stadtverwaltung ein Fachgespräch organisiert, um Konzepte zu den Herausforderungen aus dem Klimawandel und dem Artensterben zu entwickeln. Für das Grünflächen- und Wassermanagement sollten dabei Alternativen gesucht werden. Außerdem müssten die Ursachen für die genannte Schäden an den Bäumen untersucht werden. Sollten diese mit den Säcken in Zusammenhang stehen, müssten diese „unverzüglich abgebaut werden“. Geprüft werden solle auch, ob Kalk oder Schilfmatten am Stamm die Bäume besser schützen.