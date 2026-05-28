Bei Haushaltsauflösungen können sich Dinge finden, die für das Stadtarchiv Speyer interessant sind. Die Stadtverwaltung ermutigt deshalb Bürger, sich bei ihr zu melden.

„Bei Haushaltsauflösungen, Nachlässen und vergleichbaren Räumungen tauchen häufig Unterlagen auf, die weit über den privaten Kontext hinaus von Bedeutung sein können und damit Teil der Stadtgeschichte Speyers sind“, teilt die Stadt mit. Sie bittet daher vor allem Unternehmen, Firmen und Vereine, aber auch Bürgerinnen und Bürger, in solchen Fällen frühzeitig Kontakt mit der Abteilung Kulturelles Erbe – Stadtarchiv aufzunehmen. „Immer wieder gehen Materialien verloren, die wertvolle Einblicke in das Leben, Arbeiten und die Entwicklung der Stadt geben können.“

Als „Gedächtnis der Stadt“ bewahre das Stadtarchiv historisch relevante Dokumente, Fotografien, Pläne, Schriftgut und weitere Überlieferungen, erschließe sie wissenschaftlich und mache sie für die Öffentlichkeit sowie der Forschung zugänglich. Es gebe aber auch andere Archive wie Kreis-, Staats- und Kirchenarchive. Vor diesem Hintergrund bestehe die Möglichkeit, Unterlagen vor einer möglichen Entsorgung durch das Stadtarchiv prüfen zu lassen.

„Dies betrifft insbesondere historische Schriftstücke, Fotografien, Ansichtskarten und Filmaufnahmen, persönliche und geschäftliche Aufzeichnungen, Briefe und Tagebücher, Karten und Pläne sowie weitere Unterlagen mit lokalem Bezug.“ Auch Einzelstücke oder kleinste Sammlungen könnten von historischer Bedeutung sein. Gegebenenfalls könne das Archiv Unterlagen übernehmen, digitalisieren und fachgerecht aufbewahren.

Kontakt

Kulturelles Erbe – Stadtarchiv Speyer, Johannesstraße 22a, 67346 Speyer, E-Mail stadtarchiv@stadt-speyer.de.