In seiner Vortragsreihe „Mittwochabend im Stadtarchiv“ lädt besagtes Stadtarchiv für den 27. Mai, 18.30 Uhr, zu einem persönlichen Erfahrungsbericht rund um das Thema Vertreibung in den Historischen Ratssaal des Rathauses, Maximilianstraße 12. Unter dem Titel „Vertrieben aus Böhmen, geflüchtet aus der DDR, angekommen in Speyer“ erzählt die Speyererin Dorothea Klette aus ihrer Lebensgeschichte. Die Referentin erlebte als Sechsjährige zunächst wilde, später organisierte Vertreibungen. Danach wohnte die Familie vorübergehend in der DDR, bevor sie 1951 über West-Berlin nach Speyer kam. Klette arbeitete als Lehrerin und lebt seit 1996 wieder in Speyer. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.