Um eine Einrichtung reicher wird das von Christiane Pfanz-Sponagel geführte Stadtarchiv Speyer ab Juni. 1,78 Meter breit und 2,28 Meter hoch präsentiert sich die Martin Greif gewidmete Vitrine mit Werken des 1839 in Speyer geborenen Dichters. Greif hieß ursprünglich Friedrich Hermann Frey, durfte sich ab 1882 aus unbekanntem Grund offiziell umbenennen und ist 1911 in Kufstein gestorben. Die Vitrine im Stadtarchiv wird derzeit von der aus Hannover kommenden Bundesfreiwilligen Marlene Knebel (20) eingerichtet. Sie übernimmt einen Teil der 2011 in der Kleinen Pfaffengasse eingerichteten Greif-Gedenkstätte, die auch erhalten bleibt.

Friedrich Hermann Frey war großbürgerlicher Abstammung. Er war der Sohn des Regierungsdirektors Max Frey und dessen Gattin Adelheid Friederike Ehrmann. Der Vater war vormals Kabinettsrat des Königs Otto von Griechenland gewesen, Ehrmann war Tochter des Speyerer Kreismedizinalrats Christian Ehrmann. Max Frey wurde in Speyers bayerischer Zeit nach München versetzt. Sein Sohn trat ins bayerische Militär ein. Er wurde 1859 Offizier. Seiner Neigung zur schönen Literatur folgend, nahm er 1867 seinen Abschied, ließ sich als Schriftsteller in München nieder, reiste viel und war zeitweise auch wieder in Speyer tätig.