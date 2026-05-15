Wenn der Rhein Hochwasser führt, kann es brenzlig werden. Die Stadt hat im neuen Emma-Schultheis-Park für den Ernstfall geübt und zieht Bilanz.

Kernaufgabe der Übung am Rhein-Hauptdeich: der Aufbau eines mobilen Hochwasserschutz-Systems. Dieser sei innerhalb von vier Stunden abgeschlossen worden. „Sämtliche Arbeitsschritte und organisatorische Abläufe“ seien unter realistischen Bedingungen erprobt worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Ziel sei es gewesen, „die Abläufe für einen möglichen Ernstfall praxisnah zu trainieren und die Einsatzbereitschaft der beteiligten Kräfte weiter zu stärken“, heißt es aus dem Rathaus.

Für die Übung seien einzelne Teile der mobilen Schutzwände in drei Abschnitten des Emma-Schultheis-Parks errichtet worden. Rund 30 Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen seien beteiligt gewesen. Federführend verantwortlich waren demnach die Mitarbeiter des Baubetriebshofs. Schon für den Transport des Hochwasserschutz-Systems sei schweres Gerät notwendig gewesen. Sowohl Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) als auch der Leiter der Wasserwehr und städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco zeigten sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Übung. Im kommenden Herbst sind laut Verwaltung weitere Übungen am Yachthafen und am Leinpfad geplant: „Ziel bleibt es, die Hochwasserschutzmaßnahmen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu gewährleisten.“