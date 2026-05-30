Ende September soll das neue Jugendcafé Speyer-Nord im Ginsterweg bezogen werden. Das ist die aktuelle Planung der Stadt, die den Großteil des Umbaus schon vorbereitet hat.

Die Umbauarbeiten für das neue Jugendcafé liefen derzeit planmäßig, teilt die Stadtverwaltung mit. „In den vergangenen Wochen wurden bereits die alten Sanitäranlagen sowie bestehende Ständerwand-Konstruktionen zurückgebaut.“ Zudem seien neue Türöffnungen und eine zusätzliche Raumtrennwand entstanden. Aktuell würden neue Untergestelle und Rohrleitungen für die Sanitärbereiche montiert. Parallel dazu liefen Elektroarbeiten.

Bis Ende Juni sollen laut Stadt die Trockenbauwände geschlossen werden. Im Juli folgen dem Plan zufolge Fliesenarbeiten sowie die Montage von Innentüren und Decken. Für August sind Bodenbelags- und Malerarbeiten sowie die Fertigmontage von Elektro und Sanitär vorgesehen. „Anschließend werden die Küche eingebaut und letzte Restarbeiten erledigt.“ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) kündigt einen „offenen, lebendigen Treffpunkt mit Platz für Freizeit, Austausch und eigene Ideen“ an.

Schon im April 2024 hätten Jugendliche aus Speyer-Nord ihre Wünsche für das neue Jugendcafé eingebracht. Genannt wurden laut Stadt unter anderem gemütliche Aufenthaltsbereiche, W-Lan, Sport- und Freizeitangebote, kreative Räume sowie ein grüner Außenbereich mit Sitzmöglichkeiten. Bezogen werden Räume der früheren städtischen Kita Regenbogen, die im August 2025 in einen Neubau im Kastanienweg umgezogen ist.