Zum zweiten Mal in eineinhalb Jahren wird die Stadt das Corona-Impfzentrum abbauen. Dieses Mal könnte es von Dauer sein. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zeigt Verständnis für die Entscheidung des Landes, sämtliche kommunalen Impfzentren zum Jahreswechsel zu schließen.Erst Ende April war das kommunale Impfzentrum von der Stadthalle in die Räumlichkeiten des ehemaligen Stiftungskrankenhauses gezogen. Nun, so scheint es, wird das Angebot gar nicht mehr benötigt und zum Jahreswechsel vorerst dauerhaft abgebaut. „Nach eineinhalb Jahren kommunalem Impfangebot können wir die Entscheidung des Landes nachvollziehen, die Corona-Schutzimpfungen in die Hände der Arztpraxen und Apotheken zu geben“, kommentiert Seiler die Entscheidung auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Bis April 2023 soll es den Angaben des Landes zufolge noch mobile Impfbusse geben. „Selbstverständlich werden wir bei Bedarf gerne mit mobilen Impfteams Unterstützung bieten, wobei derzeit noch keine genauen Standorte des Impfbusses im ersten Quartal des nächsten Jahres feststehen“, sagt Seiler. Dass die Stadt zum Jahresende hin die Verantwortung über das Zentrum an das Land abgeben muss, darüber hatte die Verwaltung bereits im August informiert. Damals war die Stadt noch davon ausgegangen, dass auf kommunaler Ebene Impfangebote über denen in Arztpraxen hinaus erhalten bleiben sollen.

Die Materialien der Einrichtung im Stiftungskrankenhaus werden nun nach der Schließung zunächst eingelagert, informiert Stadtsprecherin Annika Siebert. Deren weitere Verwendung sei noch unklar. Wie die dadurch frei werdenden Räume ab dem kommenden Jahr genutzt werden, ist auch offen. Es sei derzeit keine Anschlussnutzung geplant, informiert Siebert. Im ablaufenden Jahr sind nach Angaben der Verwaltung noch 8030 Dosen über das kommunale Impfzentrum verabreicht worden. Innerhalb der vergangenen sechs Wochen waren demnach noch 920 Impfungen hinzugekommen. Das Land geht davon aus, dass der Bedarf nach Impfzentren aufgrund der hohen Impfquote nicht mehr gegeben ist.hest