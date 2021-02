Seit Montag ist www.speyer.de/briefwahl freigeschaltet – eine Möglichkeit, die Abstimmung zu Hause für die Landtagswahl am 14. März online zu beantragen. Die Stadt wirbt für Briefwahl, und die Bürger nutzen das Angebot schon. Dennoch werden Wahlhelfer benötigt, für die es ein besonderes Entgegenkommen geben soll.

Am Dienstag waren schon 50 Anträge auf Briefwahl eingegangen, obwohl die Stadt das Portal erst kurz zuvor freigeschaltet hatte. Am Mittwoch, 14.30 Uhr, war man bei 150 Anträgen angelangt. Die Stadtverwaltung erwartet, dass – bei 35.900 Wahlberechtigten – ein Großteil der Wähler sich dafür entscheidet, aufgrund der Corona-Situation nicht in die Urnenlokale zu kommen. Diese werden am Wahltag dennoch von 8 bis 18 Uhr ihre Pforten öffnen.

Mit Briefwahl könnten die Wahllokale entlastet und Wartezeiten vermieden werden, „die durch die zwingend nötige Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln entstehen können“, wie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sagt. Sie sieht eine „Herkulesaufgabe“ für ihr Wahlamt, das den Briefwählern die Unterlagen zusendet. Sie bittet Interessierte deshalb, das Online-Portal „frühzeitig und schon vor der Zustellung der Wahlbenachrichtigung zu nutzen“. Bis spätestens 21. Februar sollten diese eintreffen.

Maske und Schnelltest

Für die Wahllokale sind besondere Schutzmaßnahmen geplant. Das Tragen einer medizinischen Maske ist laut Stadt vorgeschrieben. Es gelte auch, die Wahlhelfer vor Ort zu schützen. Für diesen Dienst werden Freiwillige gesucht: „Jede wahlberechtigte Person kann sich für diese interessante Aufgabe zur Verfügung stellen. Es wird ein Erfrischungsgeld von 50 Euro gewährt.“ Die Verwaltung kann noch keinen Zwischenstand geben, wie viele fehlen. Die Suche laufe: „Der Aufwand ist deutlich höher als sonst, weil nicht mehr alle früheren Wahlhelfer zur Verfügung stehen, unter anderem weil sie zur Risikogruppe gehören.“ Allen Wahlhelfern will die Stadt Corona-Schnelltests ermöglichen.

Kontakt

Anmeldung unter www.speyer.de/landtagswahl, E-Mail wahlen@stadt-speyer.de, Telefon 06232 142354.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Wichtiger Dienst

Vielleicht wird es ja vom Wahlergebnis her eine spannende Sache. Der Dienst in den Wahllokalen wird hingegen eher nicht vergnügungssteuerpflichtig. Angesichts des wohl hohen Briefwahlanteils ist teilweise Leerlauf zu erwarten, zudem ist der Aufenthalt an öffentlichen Orten in der Pandemie ohnehin nicht unbeschwert. Aber: Es wird alles für die Sicherheit getan werden. Und es ist wichtig – für die Demokratie und für die Wahl: Hoffentlich finden sich genügend Speyerer, die bereit sind, mitzuhelfen!