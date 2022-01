Die Stadt Speyer will sich in diesem Jahr erneut am „Digitaltag“ beteiligen, der für Freitag, 24. Juni, geplant ist. Konkrete Aktionen sollen in den kommenden Wochen und Monaten geplant werden.

Die städtische Beigeordnete Sandra Selg (SWG) stellte in der jüngsten Sitzung des Digitalausschusses am Mittwochabend die bundesweite Aktion vor, die von der Initiative „Digital für alle“, einem Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Wohlfahrt und Zivilgesellschaft im Jahr 2020 gegründet wurde. „Ziel ist es, die digitale Teilhaber aller zu fördern und nicht nur derer, die bereits mit der Digitalisierung zu tun haben“, machte Selg deutlich. Neben dem eigentlichen Digitaltag am 24. Juni soll es eine ganze Digitalwoche geben, die für den Zeitraum von 20. bis 24. Juni geplant ist.

Die Stadt Speyer sowie Organisationen oder Einrichtungen können sich mit Aktionen beteiligen. Die Stadtbibliothek war im Vorjahr erstmals mit einer Aktion dabei. Bei „Aufgepasst: Die Bee Bots kommen“ konnten Kinder mit einem Lernroboter erste Programmiererfahrungen machen. Konkrete Aktionen für dieses Jahr sind noch nicht geplant. Selg schlug vor, die Informationen über den Digitaltag „in die Breite zu bringen“, um ein großes Angebot auf die Beine stellen zu können. Mehr Infos: www.digitaltag.eu.