Die Stadt Speyer hat mit ihrem Digitalisierungskonzept überzeugt. 2.341.506,68 Euro aus dem Digitalpakt Schule kommen – gestaffelt bis 2023 – zur Förderung der digitalen Infrastruktur am Gymnasium am Kaiserdom, Hans-Purrmann-, Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium und an der Becher-Schule an.

Überreicht wurde der Förderscheck für die vier Schulen am Freitag von der rheinland-pfälzischen Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (SPD) und von Ulrich Dexheimer,