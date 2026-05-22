Noch vor den Sommerferien will Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eine Entscheidung, ob die Pestalozzischule ins ehemalige Stiftungskrankenhaus ziehen soll.

Die Idee für den neuen Schulstandort war Anfang des Jahres bekannt geworden. Der Weg dahin solle jetzt „forciert werden“, so Robin Nolasco, städtischer Fachbereichsleiter für Bauen und Stadtentwicklung, in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats. Elisabeth Schuster hatte als Bürgerin eine Anfrage zum Projekt gestellt. Sie warb für ein „kommunal geplantes und gefördertes Wohnprojekt mit ökologischen und ökonomischen Synergieeffekten“ in der seit Jahren nicht mehr als Krankenhaus genutzten Immobilie in der Spitalgasse.

„Man hört gar nichts mehr“, so Schuster, die verbindliche Formate der Bürgerbeteiligung mit Budget-Informationen „anstatt eines unverbindlichen Wunschkonzerts“ zur Weiterentwicklung des ehemaligen Krankenhauses forderte. Hintergrund ist, dass es schon mehrere Beteiligungsrunden und sehr viele Nutzungsideen für die Immobilie gegeben hatte. „Mehrgenerationenleben“ und „Generationentreffpunkt/Dritter Ort“ hießen dafür die bisherigen Konzepte, zu denen ein Architektenwettbewerb ab Juni 2026 angekündigt worden war. Dieser wird laut Stadt aber wegen der neuen Schul-Option noch nicht gestartet.

„Die Zeitangaben müssen überarbeitet werden“, erklärte Nolasco. Die Verwaltung arbeite an einer Beschlussvorlage. Im Juni solle im Ausschuss, im August dann im Stadtrat eine Entscheidung dazu fallen. Angestrebt werde ein Votum für den Einzug der Schule, bei dem noch ausreichend Plan für weitere Nutzungen bliebe. Dabei im Fokus: das Gemeinwohl. „Ein kommunales Wohnprojekt ist eine der wesentlichen Zielsetzungen und mit einer Schul-Nutzung vereinbar“, so der Fachbereichsleiter. Bei der Bürgerbeteiligung halte die Stadt an ihrem Weg fest: möglichst niedrigschwellig, offen und breit angelegt.