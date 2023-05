Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Umzug der kommunalen Impfstelle vom ehemaligen „Stift“ in die Speyerer Stadthalle ist in vollem Gange. Am Mittwoch werden dort die ersten Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Wie lange das so sein wird, ist allerdings unklar.

Der Fehler aus dem vergangenen Herbst soll sich nicht wiederholen: Die Impfzentren sollen bis Ende 2022 geöffnet bleiben. Das haben Bund und Länder Anfang der Woche bereits beschlossen. Doch was