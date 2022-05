Hecken wuchern auf den Bürgersteig und schon längst zwischen die einzelnen Steine. Ein Durchkommen für Fußgänger ist an manchen Stellen nicht möglich. Die Situation in der Straße Im Geißhorn war Thema im Stadtrat. Einzelne Eigentümer dort und anderswo kämen ihren Pflichten nicht nach, was für die Verwaltung ein Dauerärgernis sei, hieß es dort.

„Es ist eine Schande, wie es da aussieht“, schimpfte FDP-Fraktionsvorsitzender Mike Oehlmann. Er hat im Stadtrat Maßnahmen der Stadt gegen Wildwuchs im Bereich Hasenpfühlerweide und Im Geißhorn gefordert. Eigentümer pflegen ihre brachliegenden Grundstücke demnach kaum bis gar nicht. Hecken wuchern von diesen in den öffentlichen Raum, so dass inzwischen bereits Wege beschädigt werden und teils unbegehbar geworden sind.

Leider sei das kein Einzelfall in Speyer, räumte Robin Nolasco, Leiter des Fachbereichs für Stadtentwicklung und Bauwesen, ein. Es gebe weitere solche Missstände im Stadtgebiet. „Der Wildwuchs ist seit Jahren bekannt.“ Seit 2015 greife die Stadt mit Müllsammlungen und regelmäßigen Prüfungen des Pflegezustands ein. Eigentümer würden alljährlich schriftlich auf ihre Verpflichtung hingewiesen, Bäume und Sträucher an ihrer Grundstücksgrenze bei Bedarf zurückzuschneiden. Ein nächster Schritt seien Bußgelderhebungen und die „Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung“ auf Kosten der Eigentümer.

Steuergelder verschwendet?

Die nächste Müllsammelaktion im Bereich Schlangenwühl/Hasenpfühlerweide kündigte Nolasco für die kommenden Tage an. FDP-Vertreter Oehlmann mahnte, es könne keine dauerhafte Lösung sein, Steuergelder an Stellen einzusetzen, wo Privateigentümer für die Verkehrssicherheit sorgen müssten. Er forderte, die dafür Verantwortlichen stärker in die Pflicht zu nehmen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) versprach, dass die Verwaltung in Zukunft energischer gegen Eigentümer vorgeht, die sich der Pflege ihrer Flächen und angrenzenden öffentlichen Raums verweigerten. Das außerhalb des Wildwuchses gepflegte Gewerbegebiet auf der „Rückseite“ des Industriehofs könnte laut Oehlmann weiter an Bedeutung gewinnen. Mit Verweis auf ein besonders verwuchertes Grundstück erwähnte die OB einen kürzlichen Besitzerwechsel, der die Reaktion auf die städtischen Forderungen hinausgezögert habe.

Die Stadtchefin könnte sich auch eine Lösung des Problems auf andere Weise vorstellen: „Wir hätten großes Interesse daran, die entsprechenden Grundstücke zu erwerben“, teilte sie dem Stadtrat mit.