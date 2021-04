Aus dem Müll der Speyerer Bürger Treibstoff für Autos und Busse produzieren: Das könnte in der Domstadt bald schon Realität werden. Die Stadtwerke (SWS) haben Interesse an einer Produktion direkt neben ihrer Kläranlage.

Müllfahrzeuge, die emissionsfrei, also ohne den Ausstoß des klimaschädlichen Gases Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) von Haus zu Haus fahren, um die Mülltonnen der Bürger zu leeren – das soll in Speyer keine Zukunftsmusik bleiben. Die Stadtwerke haben sich deshalb mit zwei Firmen zusammengetan. Ihr Ziel: Aus Klärschlamm und Grünabschnitt soll Wasserstoff produziert werden. Und der soll dann als Treibstoff etwa für den städtischen Fuhrpark und die Busse genutzt werden. Und vielleicht künftig auch an eine eigene Wasserstoff-Tankstelle in der Stadt geliefert werden.

In Pellets gepresst

Als Experten ins Boot geholt hat die Stadt unter anderem die Ludwigshafener Firma BHYO GmbH. Aus bereits bekannten Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff hat sie nach Angaben von Unternehmensgründer Bernd Bodeit ein neues, hybrides Verfahren entwickelt und dafür auch ein Patent bekommen.

Wie genau das funktioniert, hat BHYO-Geschäftsführer Rolf Schmitt in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses erklärt: Biomasse, also etwa Gärreste aus Biogasanlagen, Klärschlamm oder Grünabfall aus dem Garten, werden zunächst getrocknet und gemahlen, danach zu Pellets gepresst. Diese Pellets kommen anschließend in einen Reaktor – quasi einen großen Kessel, in dem ein Sandbett ist. Mit Energie von außen und innen zugleich – das ist das Neue am Verfahren der Firma – wird die Biomasse in ihre chemischen Bestandteile zerlegt. Das sind unter anderem Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Je nachdem, welches Produkt am Ende entstehen soll, wird das entstandene sogenannte Synthetikgas aus der Anlage dann weiterverarbeitet.

„Sehr vielversprechend“

In einer Testanlage in Heinsberg bei Aachen hat die Firma das Verfahren bereits in kleinem Rahmen getestet – nach eigenen Angaben erfolgreich. In Speyer könnte nun bald eine größere Pilotanlage entstehen, voraussichtlich direkt neben der Kläranlage im Stadtteil Ost, weil dort der Klärschlamm als Rohstoff für die Wasserstoff-Produktion schon vorhanden ist.

„Das klingt sehr vielversprechend“, befand Christdemokrat Hans-Peter Rottmann in der Ausschusssitzung. Auch von Philipp Brandenburger (SPD), Luzian Czerny (Grüne) und Owe Lorenz (Grüne) gab es grundsätzliche Zustimmung für das Vorhaben, den anfallenden Abfall, der sowieso entsorgt werden muss, sinnvoll zu verwerten. „Es ist gut, wenn wir uns breit aufstellen“, sagte Jörg Zehfuß (CDU). Die zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) betonte die Notwendigkeit, künftig klimafreundlichere Energie zu schaffen. „Es wäre doch toll, wenn die Müllfahrzeuge statt mit Benzin mit Wasserstoff fahren würden.“ Eine eigene Wasserstoff-Tankstelle in der Stadt schließe sie nicht aus.

Baubeginn 2022 denkbar

Damit die Pilotanlage neben der Speyerer Kläranlage auch Wirklichkeit wird, wollen Stadt, BHYO GmbH und die ebenfalls involvierte Speyerer Firma Igatec GmbH, die sich mit der Automatisierung von technologischen Prozessen befasst, nun eine Absichtserklärung unterzeichnen. Darin soll festgehalten werden, wie die Projektarbeit künftig aussehen wird, also etwa, welche Rohstoffe zu welchem Gas aufbereitet werden sollen. BHYO-Gründer Bodeit schätzt, dass spätestens im kommenden Jahr dann die konkrete Planung angegangen werden kann. 2022 könnte auch Baubeginn für die Anlage sein, die 2023 in Betrieb gehen könnte. „Vorausgesetzt, die Finanzierung steht bis dahin“, sagt Bodeit. Zunächst gelte es, Finanztöpfe bei EU, Bund und Land anzuzapfen.