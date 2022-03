Die Stadt Speyer hat nach eigener Einschätzung ihre Kommunikation zu laufenden und kommenden Baustellen erweitert und bürgerfreundlicher gestaltet.

Im städtischen Internetportal gibt es laut Mitteilung der Verwaltung unter www.speyer.de/baustellen ab sofort zwei Listen – wie bisher „Alle Baustellen“ als technische Liste und nun neu „Wichtigste Baustellen“. Darin seien Maßnahmen aufgeführt, von denen ein bedeutender Teil der Verkehrsteilnehmenden in Speyer oder der näheren Umgebung signifikant betroffen ist. „Darüber hinaus soll auch der in den Jahren 2023 und 2024 geplante Verkehrsversuch zum Postplatz Eingang in diese Auflistung finden“, kündigt die Stadt an.

Neben der voraussichtlichen Dauer und der Ursache würden jeweils auch die Umleitungen und bei Bedarf weitere Informationen dargestellt. Die Liste sei chronologisch sortiert. „Zeit- und nervenschonend für die Bürgerschaft“, urteilt die Verwaltung, die auch ein Beispiel nennt: Eine neu in Kalenderwoche 12 hinzukommende Vollsperrung befinde sich in der Alten Schwegenheimer Straße.